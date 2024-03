Dolci pasquali per sostenere la Croce Rossa di Merate

Trasporti sanitari, sostegno alle famiglie in difficoltà, formazione nelle scuole e attività di protezione civile

MERATE – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana, associazione che da più di 30 anni fornisce servizi sanitari e sociali nel territorio meratese, può essere sostenuto prenotando delle colombe artigianali e delle uova di cioccolato con sorpresa.

Il sodalizio è composto esclusivamente da volontari e fa affidamento su donazioni di privati e Istituzioni per proseguire la propria opera che non si limita al servizio di ambulanza in emergenza ma comprende trasporti sanitari, sostegno ai nuclei famigliari in difficoltà economiche, formazione nelle scuole e attività di protezione civile.

Si possono acquistare delle colombe artigianali da 750 grammi al gusto di cioccolato, pistacchio, limone oppure con ricetta classica e delle uova di cioccolato fondente o al latte da 350 grammi.

L’acquisto può essere eseguito entro il 24 marzo collegandosi al sito www.crimerate.it/sostienici/pasqua

I dolci potranno poi essere ritirati nella sede della Croce Rossa di Merate in Via Monte Rosa n. 10 a Olgiate Molgora nei giorni e negli orari che appariranno al termine del processo di ordine online. Tutti i fondi raccolti, esclusi i costi di acquisto dei dolci, saranno interamente devoluti all’associazione.