Fa il pieno la raccolta alimentare di Brivio che dona per l’Ucraina

Tanta la solidarietà mostrata in favore della popolazione dell’Ucraina

La raccolta alimentare verrà replicata tra due settimane circa

BRIVIO – Borse e scatoloni pieni di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la prima infanzia. Ha colto nel segno la raccolta alimentare promossa dal gruppo Brivio che dona in favore dell’associazione Cassago chiama Chernobyl, i cui volontari si occuperanno poi di far arrivare a destinazione i beni raccolti.

“La solidarietà mostrata dal territorio è stata immensa – spiegano soddisfatti i promotori dell’iniziativa. Vogliamo rivolgere un grazie particolare al parroco, don Emilio Colombo che, oltre a mettere a disposizione il sagrato della chiesa di San Leonardo, si è rimboccato le maniche anche per caricare il camion”.

L’obiettivo di Brivio che dona è organizzare una nuova raccolta alimentare tra due settimane circa.