Imbersago: al via i lavori di ripristino ambientale della roggia Ruschetta

L’intervento ha un costo di 118mila euro: i lavori dureranno quattro mesi

Vergani: “Le opere in progetto verranno realizzate esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, a gravità, senza il ricorso a leganti cementizi e fondazioni”

IMBERSAGO – Lunedì 8 gennaio prenderanno avvio i lavori per la sistemazione idraulico-ambientale del tratto ovest della roggia Ruschetta (a monte dell’abitato, fino al confine con Merate), in base al progetto redatto dal dottore forestale Michele Cereda, incaricato dall’Amministrazione comunale.

L’intervento comporta un investimento complessivo di 118 mila euro ed è quasi interamente finanziato grazie ad appositi fondi regionali dedicati al reticolo idrico minore, che già nel 2021- 2022 avevano permesso al Comune di Imbersago (grazie a un finanziamento regionale di 45 mila euro) di attuare un analogo intervento di sistemazione della roggia Ruschetta nel tratto a est dell’abitato, in prossimità della foce e dell’area della Praela (come evidenziato dalle fotografie). I lavori avranno una durata di quattro mesi.

“Le opere in progetto verranno realizzate esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, a gravità, senza il ricorso a leganti cementizi e fondazioni e si comporranno esclusivamente di materiale lapideo reperito in loco e legno, con lo scopo primario di proteggere le sponde del torrente dall’erosione provocata dall’acqua, rallentando lo scorrimento della stessa sulle superfici e favorendo il deposito di suolo anziché la sua erosione” spiega il sindaco Fabio Vergani.

Nello specifico, verranno tolte dall’alveo piante cadute o gravemente pericolanti, con interventi di svasamento dell’alveo, formazione di una cordonata su pendii, rimboschimento per consolidare frane superficiali, rivestimento di scarpate di elevata pendenza, formazione di briglie in legname e pietrame in alveo, formazione di palizzate di sostegno, scogliere a secco e posa di georeti di sostegno.

“L’intervento odierno andrà a completare quanto già realizzato nel tratto a valle nel 2022 e si presenta come l’opera di manutenzione più significativa mai realizzata per il ripristino

ambientale e della sicurezza della roggia Ruschetta” conclude il primo cittadino.