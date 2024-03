Imbersago: cena benefica a Monsereno per sostenere No Limits Bistrot

“Divertiamoci con gusto” sarà lo slogan della cena benefica in programma venerdì 22 marzo

L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per sostenere il progetto No Limits Bistrot, volto all’inserimento lavorativo di persone con disabilità

IMBERSAGO – “Divertiamoci con gusto”: è questo lo spirito della cena solidale organizzata per venerdì 22 marzo all’agriturismo Monsereno per sostenere l’ambizioso progetto No Limits Bistrot, che prevede la realizzazione di un bistrot per aperitivi, pranzi o cene in compagnia, con uno staff inclusivo e professionale di giovani con disabilità e non pronto ad accogliere i clienti in un ambiente caloroso e di qualità.

Cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus che ha coperto il 50% delle spese, il progetto è sostenuto da privati ed aziende che, con generosità, hanno creduto nell’importanza di individuare le potenzialità di questi ragazzi piuttosto che i limiti e sviluppare percorsi lavorativi volti ad aumentare la consapevolezza di sé e rafforzare l’autostima offrendo opportunità di crescita personale oltre che professionale.

L’obiettivo è attivare circa 10 percorsi professionali riservati a ragazzi con disabilità fisica o psichica grazie anche alla collaborazione con i servizi del Terzo Settore.

Per arrivare al traguardo e poter così inaugurare No limits Bistrot manca poco ed è proprio per questo che è stata organizzata la cena benefica, aperta a tutta la cittadinanza, dove la solidarietà andrà a braccetto con la musica e buon cibo per una serata unica nel suo genere.

Per partecipare prenotando il proprio tavolo alla cena benefica del 22 marzo alle 20 è necessario contattare Monsereno Horses (via Monsereno 9, Imbersago 039.9921343 – 366 374 7303).

La Monsereno No Limits Onlus si occupa dal 2017 di svolgere attività a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche o relazionali o con svantaggi familiari, sociali o economici.

Nasce da un’iniziativa della Asdde Monsereno e di tutti i suoi soci e attualmente lavora per circa 300 utenti con disabilità di vario genere.

Al suo interno sono attive varie figure professionali come psicologi, educatori, tecnici equestri, animatori oltre che persone con ruoli diversi quali genitori, familiari, amici, volontari che, con anni di esperienza in questo campo, si sono dedicate alla pratica sportiva equestre a favore e beneficio esclusivo di soggetti con disabilità di vario genere.

La sede della Onlus è nella stessa struttura del Monsereno Horses; il contesto agricolo e naturalistico rappresenta pertanto un’ottima opportunità a favore del benessere della persona, luogo d’elezione soprattutto per progetti centrati sullo sport equestre inteso come strumento educativo e di inclusione sociale soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Partendo da questo presupposto la Onlus collabora da diversi anni con il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco nell’attivazione di tirocini extracurriculari per dare opportunità lavorative a giovani con disabilità fisiche, psichiche e con svantaggi sociali ed economici.

Le progettualità realizzate per questi ragazzi includono attività come la coltivazione e la cura dell’orto e del frutteto dalla raccolta alla vendita di prodotti quali confetture, conserve e succhi di frutta nel negozio presente nella sede stessa. Altre occupazioni sono la cura e manutenzione della struttura, del verde, lavori in scuderia e fattoria oltre che in agriturismo fino alla partecipazione ai percorsi di ippoterapia.

Monsereno No Limits Onlus partecipa inoltre alla Consulta d’Ambito di Merate composta dagli organismi di rappresentanza dei cittadini, del terzo settore e del volontariato di maggior rilievo locale per facilitare la relazione con il territorio e con le diverse istanze sociali.