La festa di Brivio non delude: che spettacolo i fuochi d’artificio

Ieri sera, domenica, in tantissimi per assistere allo spettacolo pirotecnico sul fiume Adda

Rimandato a domenica 24 il palo della cuccagna sul fiume, un altro evento attesissimo della festa di Brivio

BRIVIO – Tutti con il naso all’insù ieri sera, domenica, sul lungofiume, dove si è rinnovata la magia dei fuochi d’artificio promossi come da tradizione in occasione della festa di Brivio.

Tantissime le persone che hanno gremito le rive dell’Adda, sia lungo la sponda lecchese che quella bergamasca, per ammirare lo spettacolo organizzato dalla Pro Loco per la festa della Madonna dell’Addolorata. Già dal primo pomeriggio le prime persone hanno iniziato infatti a occupare la riva adagiando plaid e coperte sul lungofiume.

Partiti con qualche minuto di ritardo, i fuochi non hanno deluso le aspettative, colorando il cielo con i loro colori vivaci e brillanti.

Apprezzatissimi quelli proiettati da terra con le scie luminose che hanno illuminato il cielo ricamando intrecci nell’aria. Non poteva che lasciare incantati la cascata luminosa dal ponte di Brivio che ha catalizzato l’attenzione dei presenti per diverso tempo.

Uno spettacolo intenso e molto applaudito, condito con molteplici espressioni di stupore e felicità da parte di grandi e piccini.

A congratularsi per la bellezza dello spettacolo anche il Prefetto Sergio Pomponio, invitato dal sindaco Federico Airoldi, insieme al neo capitano della Compagnia dei Carabinieri di Merate Giovanni Casamassima, al comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Pasquale D’Aloia, al comandante della stazione dei Carabinieri di Brivio Vincenzo Valenza e ad altre autorità, ad assistere ai fuochi dalla suggestiva terrazza del Castello.

Dal canto suo il primo cittadino ha voluto ringraziare gli uffici comunali e in particolar modo la Polizia locale intercomunale, per l’ottimo lavoro di preparazione e di gestione dell’evento svolto.

Lo spettacolo di ieri sera ha incorniciato le iniziative predisposte in occasione della festa di Brivio. Ieri pomeriggio, alle 15, si è tenuta la tradizionale processione con la statua della Vergine per le vie del paese, con in testa il parroco don Emilio Colombo.

E’ stato invece rimandato a domenica 24 settembre, sempre alle 14, l’appuntamento attesissimo con il palo della cuccagna. L’allerta meteo diffusa dalla Regione per la giornata di oggi, lunedì, ha fatto optare gli organizzatori per il posticipo di uno dei momenti più imperdibili del settembre briviese.

GALLERIA FOTOGRAFICA