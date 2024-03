L’Islanda a piedi da Nord a Sud, tre giovani meratesi raccontano la loro avventura

Undici giorni di cammino, 350 chilometri e 7.000 metri di dislivello tra vulcani, deserti e ghiacciai

“La camminata ci ha messo a dura prova, ma la soddisfazione è stata tantissima”

MERATE – Undici giorni di cammino, 350 chilometri e 7.000 metri di dislivello positivo, attraversando l’Islanda da Nord a Sud. E’ l’avventura vissuta da Michele Oggioni, 25enne di Cernusco Lombardone, insieme agli amici Carlo Guzzon, 25enne di Merate e Lorenzo Balconi, 25enne di Paderno d’Adda.

Proprio in questi giorni i tre giovani hanno pubblicato un video documentario del viaggio compiuto lo scorso agosto: “Io l’ho definita una piccola spedizione visto che abbiamo vissuto questi 11 giorni in completa autosufficienza, ognuno con uno zaino di 26 kg sulle spalle che ha richiesto un supplemento di fatica e determinazione”.

I tre giovani hanno pensato di rendere nota la loro avventura “perché sarebbe stupendo ispirare altre persone a intraprendere dei viaggi come il nostro. La camminata ci ha messo a dura prova, ma la soddisfazione è stata tantissima nonostante siamo arrivati alla meta tutti con qualche acciacco – racconta Michele Oggioni -. Le maggiori difficoltà? Oltre agli zaini molto pesanti, abbiamo patito un po’ l’alimentazione a base di cibi liofilizzati anche se alla fine è stato un aspetto divertente. Per 5 giorni, poi, abbiamo potuto contare solamente sui torrenti per reperire acqua che, ovviamente, abbiamo dovuto filtrare e purificare. A metterci a dura prova è stato anche il meteo, abbiamo camminato con temperature tra gli 0 e i 10 °C, abbiamo preso tanta pioggia e il vento ci ha sferzato la faccia”.

Tutti e tre, ovviamente, amano la natura: Lorenzo è un tree-climber, Carlo è un meteorologo appena laureato, anche Michele si è laureato da poco e si occupa di ambiente e territorio: “Ci siamo conosciuti all’età di 7 anni in un gruppo scout. Dopo l’esperienza del Covid abbiamo iniziato a fare viaggi in bici. Inizialmente senza mete particolari, siamo stati sulle Alpi, poi abbiamo maturato consapevolezza e abbiamo alzato il tiro. Nel 2022 abbiamo attraversato l’Albania in bici sempre in completa autonomia, proprio perché questo modo di viaggiare ci piace molto”.

L’idea dell’Islanda è nata un po’ per caso: “Il progetto iniziale era quello di utilizzare la bici su una strada che l’attraversa da Nord a Sud, poi ci siamo resi conto che sarebbe stato meno complicato farlo a piedi. Abbiamo percorso questa traccia che taglia l’Islanda in due, dove raramente si incrocia qualche jeep. Abbiamo attraversato, soprattutto nella zona centrale, degli altopiani desertici dove non c’era nulla, se non la vastità della natura”.

E poi l’idea di realizzare un video documentario: “Si tratta di un’altra delle mie passioni – ha concluso Michele -. Oltre al racconto del viaggio e delle nostre emozioni, abbiamo cercato di inserire informazioni utili nel caso qualcuno volesse ripetere la nostra avventura. La cosa più bella sarebbe poter essere di ispirazione a qualcun altro”.