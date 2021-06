Al via da giovedì la sperimentazione del sacco rosso, dotato di Rfid per misurare i rifiuti prodotti

I sacchi non conformi non verranno ritirati: previste le multe per chi non rispetterà l’ordinanza

MERATE – Conto alla rovescia per l’avvio della raccolta puntuale dei rifiuti. Da giovedì 1° luglio infatti i meratesi dovranno conferire l’indifferenziato, finora esposto nel trasparente, nel sacco rosso, distribuito le scorse settimane alla cittadinanza grazie alla capillare campagna effettuata dal Comune insieme a Silea, la società partecipata che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti.

Un passaggio importante visto che, pur restando inalterate le modalità della raccolta (dai giorni al meccanismo della differenziata), introduce la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti. Ogni sacco rosso è infatti dotato di un codice identificativo elettronico (Rfid) associato all’utenza, che permette di conteggiarne automaticamente i conferimenti della frazione “residuo indifferenziato” non riciclabile dei rifiuti solidi urbani. Questo porterà, in futuro, l’introduzione della tariffazione puntuale con una riduzione della bolletta dei rifiuti per chi differenzierà meglio i propri scarti.

La raccolta tramite sacco rosso riguarda sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche. Previsto, per quelle domestiche, l’utilizzo dei sacchi azzurri, sempre dotati di Rfid, per chi deve conferire pannolini dei bambini e altri dispositivi ausiliari assorbenti (esempio pannoloni, traversine da letto), da esporsi nella stessa giornata del sacco rosso.

Ieri, lunedì 28 giugno, il sindaco Massimo Panzeri ha firmato un’ordinanza che prevede l’utilizzo dei sacchi rossi vietando l’utilizzo di sacchi sprovvisti del tag Rfid Silea da parte della singola utenza domestica. In caso di utilizzo di sacchi o cassonetti non confermi, non verrà effettuato il ritiro del rifiuto da parte del gestore del servizio e ne verrà fatta apposita segnalazione al Comune, anche ai fini dell’applicazione di sanzioni amministrative.

Eventuali violazioni saranno multate in base al regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani del 2020, nonché delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

MERATE ORDINANZA SACCO ROSSO