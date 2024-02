Merate: il 10 la giornata ecologica con PlasticFree a Brugarolo

Dopo il primo appuntamento a Pagnano, la giornata ecologica verrà proposta ora a Brugarolo

L’iniziativa porta la firma dell’amministrazione comunale e di Plastic Free

MERATE – Dopo Pagnano, sarà la volta di Brugarolo: si terrà domenica 10 marzo la seconda giornata ecologica del 2024 organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Plasticfree.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 nel parcheggio di piazza Unione dei Popoli per la formazione delle squadre per la pulizia del territorio. Per informazioni è possibile contattare Ornella 328 1121040 e Sonia 349 7022666.

Per iscriversi è possibile scansione il qrcode riportato sul volantino.