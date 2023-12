Merate: la scuola dell’infanzia in piazza per gli auguri di Natale alle famiglie

Grande festa in piazza nel tardo pomeriggio di giovedì con i bambini della scuola dell’infanzia di viale Verdi

Venerdì mattina Babbo Natale in persona è andato a fare una sorpresa a scuola

MERATE – Sono partiti dalla scuola dell’infanzia di viale Verdi e poi, ben riconoscibili dal cappello da elfo, hanno attraversato le vie della città arrivando sotto la Torre per animare il centro della città con canti e balli di Natale.

I bambini della scuola dell’infanzia di viale Verdi sono stati i protagonisti della bella e partecipata festa di Natale andata in scena giovedì sera in piazza Prinetti.

Presenti per il momento di ritrovo e allegria genitori, nonni e amici: non hanno voluto mancare neppure la dirigente scolastica Sala e l’assessore al Welfare Franca Maggioni. I bambini sono passati di negozio in negozio consegnando un regalo per ogni attività commerciale.

Le feste e le sorprese per i piccoli della scuola materna sono continuate anche venerdì mattina quando a scuola è entrato niente meno che Babbo Natale con la sua renna rallegrando tutto il plesso. Lo stupore che si leggeva negli occhi dei bambini non ha fatto altro che rimarcare la magia del Natale.