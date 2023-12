Olgiate, doppio appuntamento con La casa dei ragazzi per festeggiare il Natale

L’invito a festeggiare insieme con il motto “Lo senti? E’ Natale!”

Sabato l’apertura straordinaria di BottegHaus mentre domenica gli zampognari nella nuova sede della Rsd

OLGIATE – “Lo senti? È Natale!”. Per festeggiare insieme, csa dei ragazzi Iama onlus apre le porte di BottegHaus e della nuova rsd Le Corti dei Ragazzi. L’appuntamento è per questo fine settimana quando amici, familiari, volontari e cittadini sono invitati a partecipare a due momenti festosi di incontro e convivialità, in occasione del periodo natalizio.

Si comincia sabato 16 dicembre con l’apertura straordinaria, dalle 14 alle 19, di BottegHaus, la bottega-laboratorio di Casa dei Ragazzi situata in via del Centenario 9. In mostra le meravigliose produzioni artigianali degli utenti del centro socio educativo e degli ospiti della Rsd e una bellissima vetrina a tema preparata dalle educatrici insieme alle preziose volontarie di BottegHaus con esposte le creazioni in midollino, oggetti in legno, vasi in terracotta e tanto altro.

Quest’anno ci sarà anche la possibilità di scegliere il panettone solidale da un chilo Le Tre Marie, confezionato per Casa dei Ragazzi, e sostenere l’allestimento della Nuova Stanza Multilab per Persone con disabilità.

Domenica 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.00 l’appuntamento è presso Le Corti dei Ragazzi, la nuova Rsd in via Cesare Cantù 49/c sempre ad Olgiate Molgora.

Alle 16 è previsto l’arrivo degli zampognari per proseguire il pomeriggio, allietati dalla loro musica, con una gustosa merenda, lo scambio degli auguri e la possibilità di regalare e regalarsi il panettone solidale di Casa dei Ragazzi con una donazione a partire da 15 euro.