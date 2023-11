Olgiate, giornata ecologica: raccolti più di 150 kg di rifiuti

L’iniziativa, giunta all’ottavo appuntamento annuale, si è tenuta ieri mattina, domenica

Dodici i volontari presenti: tra i rifiuti tantissime bottiglie di birra, pacchetti di sigarette e biglietti della lottera

OLGIATE – Ottava ed ultima giornata ecologica del 2023 ieri, domenica 5 novembre, organizzata dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con l’associazione Plastic Free. Dodici gli intrepidi volontari, tra cui ragazzi e ragazze provenienti anche da Milano e Seregno, che si sono rimboccati le maniche per render più bella e pulita Olgiate.

Anche in questa raccolta sono stati recuperati circa 150 kg di rifiuti abbandonati: a farla tristemente da padrone sono sempre le bottiglie di birra, i pacchetti di sigarette o i biglietti della lotteria. “A dimostrazione, oltre che di una mancanza totale di educazione e di civiltà, dei gravi problemi sociali degli inquinatori” fanno sapere gli amministratori comunali, lanciando un appello a queste persone perché si rivolgano al più presto agli assistenti sociali del Comune per combattere il proprio alcolismo o la propria ludopatia cronica.

Le operazioni di pulizia si sono protratte un paio di ore e hanno riguardato la zona della piazza e il parcheggio della Stazione, i sottopassaggi, via Roma, via Stazione, via Fabbricone, via alla Chiesa, via Vittorio Veneto, via Centenario, viale Sommi Picenardi, via San Primo, via Cantù, via XXV Aprile, via Parini, via Porta, via De Gasperi e l’Area Nava.

Presenti, insieme ai volontari, vicesindaco Matteo Fratangeli, la consigliera Giovanna Fumagalli e la referente di Plastic Free Ornella Pozzoni.