Osnago, la manifestazione delle Donne in cammino per la pace: “Cessate il fuoco”

Il gruppo di donne si è ritrovato ieri mattina, sabato 9 marzo, nella piazza della chiesa di Osnago

OSNAGO – Gli abiti neri, uno straccio bianco avvolto intorno al braccio come simbolo di pace e in mano i cartelli a comporre il monito: “Cessate il fuoco”. La manifestazione pacifica si è svolta ieri, sabato 9 marzo, intorno alle 11, nella piazza della chiesa di Osnago.

L’iniziativa è dell’associazione Donne in Cammino per la pace, che sta promuovendo la manifestazione silenziosa – ma con un messaggio tanto potente – in tutta Italia.