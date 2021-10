L’intervento, in capo ad Anas, dovrebbe concludersi nella giornata di oggi, giovedì

Operai al lavoro per tagliare la vegetazione in eccesso, lavare le arcate del ponte e pulire le caditoie

BRIVIO – Hanno suscitato molta curiosità e qualche coda sulla già trafficata Como – Bergamo i lavori in corso di realizzazione sul ponte di Brivio, storica infrastruttura che collega a scavalco del fiume Adda le province di Lecco e di Bergamo.

Dalla mattina di oggi, giovedì, infatti e per tutta la giornata gli operatori di Anas sono infatti al lavoro per rimuovere la vegetazione ingombrante sul ponte, oltre che per effettuare un lavaggio dell’arcate del ponte ultracentenario. Tra gli interventi da realizzare, tutti concordati da tempo come ha spiegato il sindaco Federico Airoldi, anche quello relativo alla pulizia della caditoie.

Lavori che hanno provocato rallentamenti al traffico con la formazione di coda nelle vicinanze del ponte, con la regolazione della viabilità a senso unico alternato regolata da movieri di Anas.

Sottoposto a vincoli sulla portata massima dei mezzi pesanti in traffico, il ponte di Brivio è oggetto di uno studio commissionato dalla Regione al Politecnico di Milano al fine di effettuare un monitoraggio permanente del viadotto con tanto di sensori per registrare in particolar modo la velocità di vibrazione del piano verticale al fine di capire le sollecitazioni a cui è “costretto” il ponte, di cui nel 2017 è stato celebrato il centenario di fondazione.