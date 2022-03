Unione della Valletta. Un lumino per accendere la pace: venerdì l’iniziativa

L’iniziativa, lanciata dall’associazione Cavalletta, ha raccolto l’adesione dell’Unione della Valletta

L’invito è quello di portare un lumino da accendere venerdì alle 19 nell’area davanti al Municipio a Perego

LA VALLETTA – “Accendiamo la pace”: è il nome dell’iniziativa in programma venerdì alle 19 in via Montegrappa, davanti al Municipio a Perego per manifestare solidarietà alle vittime della guerra in Ucraina. L’iniziativa (che va ad unirsi alle raccolte alimentari promosse sia a La Valletta che a Santa Maria Hoè in collaborazione con l’associazione Cassago chiama Chernobyl) porta la firma dell’associazione Cavalletta ed è svolta in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valletta.

“Invitiamo le istituzioni, gli adulti e i bambini, le associazioni locali e le parrocchie a un momento di raccoglimento deponendo nell’aiuola di fronte al Municipio a Perego, dei lumini, possibilmente a batteria, in segno di solidarietà verso le vittime di tutte le guerre e per l’auspicio che possano tacere le armi” fanno sapere gli organizzatori.