Nuovo bando Living Land dedicato ai giovani di Lecco e Bellano

Progettare e realizzare attività per gli Over65 del territorio

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 15 aprile 2024

LECCO – Si apre una nuova possibilità per i giovani residenti nei Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano di partecipare attivamente alla promozione del benessere degli anziani del territorio. Il nuovo bando Living Land, Giovani Competenti – progettare attività per gli over65 a Lecco, invita giovani tra i 18 e i 27 anni a unirsi a un percorso che mira a progettare, organizzare e realizzare attività per gli Over 65 del territorio.

I giovani lavoreranno in stretta collaborazione con tutor esperti e operatori sociali dello spazio Labirinto Bonacina, nonché con lo Spazio “Il Giglio”. Durante la fase di formazione e progettazione di gruppo, i giovani avranno l’occasione di sviluppare proposte innovative, tenendo conto degli interessi degli anziani e delle proprie competenze. Successivamente, nella fase di realizzazione, i partecipanti avranno il compito di implementare tali proposte coinvolgendo attivamente gli anziani e la comunità locale.

La sede degli incontri sarà presso lo spazio Labirinto Bonacina a Lecco, nel periodo compreso tra maggio e luglio 2024, per un totale di 50 ore complessive. Ai partecipanti è prevista un’indennità economica pari a 450€ lordi, attraverso contratto di prestazione occasionale. L’intero bando è disponibile al seguente indirizzo: www.livingland.info/bandi/giovani-competenti-progettare-per-gli-over-65-a-lecco/

Per partecipare, i giovani interessati sono invitati a compilare il form. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 15 aprile 2024. La proposta è realizzata in collaborazione con Comune di Lecco, i Comuni dell’Ambito di Lecco, Impresa Sociale Girasole e Fondazione Cariplo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul progetto, è possibile contattare il Progetto Living Land, facendo riferimento a Silvia Gilardoni, ai seguenti recapiti: telefono: 3420304830; e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it