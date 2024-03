Croce Verde Bosisio dona le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in ospedale

L’iniziativa ha coinvolto gli ospedali di Lecco, di Erba e la Nostra Famiglia

Le uova solidali dell’associazione sono letteralmente andate a ruba

BOSISIO PARINI – Grande successo per le uova di Pasqua di Croce Verde. Grazie alla generosità dei cittadini e delle aziende che hanno sostenuto il progetto, Croce Verde ha potuto donare circa 150 uova di Pasqua ai reparti di pediatria degli ospedali di Erba e Lecco e ai reparti della Nostra Famiglia.

“Una vera gioia per noi vedere il sorriso sui volti dei piccoli pazienti. Inoltre il ricavato della raccolta fondi consente a Croce Verde di completare l’acquisto di una barella elettrica che andrà a equipaggiare una nuova ambulanza in fase di consegna. Un ringraziamento particolare va a Icam che ha fornito come sempre un prodotto eccellente”.