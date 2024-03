Galbiate. Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 33t sulla SP60

Dalle ore 12 di mercoledì 13 marzo fino a successiva revoca

GALBIATE – Viste le caratteristiche geometriche e costruttive della Strada Provinciale n.60 di Galbiate, e in particolare considerata la presenza di opere di sostegno in sasso e manufatti per l’attraversamento di corsi d’acqua per i quali è trascorso diverso tempo dalla loro realizzazione.

Ritenuto opportuno procedere all’istituzione di una limitazione al transito consistente nel transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 33 tonnellate nel tratto della SP60 dal km 0+150 (intersezione con SP60dir in Comune di Oggiono) al km 3+561 (intersezione con SP58 in Comune di Galbiate), al fine della conservazione della infrastruttura viaria e per la tutela della circolazione stradale. Dalle ore 12 di mercoledì 13 marzo fino a successiva revoca.