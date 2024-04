Nostra Famiglia, gli studenti a lezione di pasticceria con LuCake

Giornata ricca a Bosisio che ha ospitato il giovane pasticcere Luca Perego

Un’intera giornata ai fornelli

BOSISIO PARINI – “Ho cercato sempre di mantenere lo stesso obiettivo: portare la pasticceria professionale nelle case di tutti. Sono felice di portarla anche in una casa speciale: La Nostra Famiglia”. Luca Perego, in arte LuCake, il 5 aprile ha tenuto un workshop con gli studenti della scuola secondaria e dei corsi di formazione professionale della Nostra Famiglia di Bosisio Parini: un’intera giornata ai fornelli, in cui il giovane pasticcere e food blogger di Castello Brianza ha svelato ai ragazzi i trucchi del mestiere, incitandoli a seguire i loro sogni: “la cucina per me è nata come una passione, poi occorre molto studio ma l’importante è non perdere mai l’entusiasmo dei primi giorni”.

Ricco il programma della giornata, che ha visto lo chef impegnato su un duplice fronte, come ha spiegato lui stesso: “Questa mattina con i ragazzi delle medie abbiamo realizzato ben due ricette, per dare spazio a tanta creatività e per esercitarci anche dal punto di vista pratico. Abbiamo iniziato con dei cookies, per proseguire poi con dei tartufini. Nel pomeriggio cambio programma e padiglione e vado a trovare gli studenti del centro di formazione professionale: qui non terrò un laboratorio ma farò uno show cooking, quindi una dimostrazione, perché questa sarà per i ragazzi proprio una materia di esame. Spero di lasciare a tutti passione, entusiasmo e qualcosa che loro possano mettere in pratica”.

La giornata è stata ricca, con spazio alle domande, al firmacopie (Luca è autore di numerose pubblicazioni) e ai selfie. E’ stata anche un tassello importante per quella didattica speciale e innovativa che mira all’inclusione, come sottolinea l’insegnate di lettere Francesca Ratti: “abbiamo voluto creare un ponte tra la didattica in classe e le attività di laboratorio e l’invito a Luca è proprio il culmine di questi due percorsi. I ragazzi lo conoscono dai social, dai suoi libri e dalla tv: poter lavorare con lui li ha entusiasmati”.

Luca Perego nasce a Lecco nel 1995 in una famiglia di panettieri, frequenta la scuola alberghiera e a 17 anni approda su Instagram con le prime foto dei suoi dolci. In poco tempo si trova ad essere un astro nascente della cucina sui social, trasformando questo hobby in un lavoro: oggi la sua community di Instagram conta 650.000 amici con cui ogni giorno condivide nuove ricette. Nel 2022 viene nominato da Forbes tra i 100 giovani italiani under 30 leader del futuro.