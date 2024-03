Rogeno: 40 anni di attività dello storico parrucchiere del paese

Festeggiamenti per il parrucchiere Mario Zappa

Il sindaco e l’assessore Pedrali hanno omaggiato il parrucchiere con una targa per commemorare i 40 anni di attività

ROGENO – L’Amministrazione comunale ha voluto festeggiare il concittadino Mario Zappa per i suoi 40 anni di attività in paese come parrucchiere.

Lo storico parrucchiere di via Cesare Battisti, infatti, aveva iniziato a lavorare nel 1967, quando era ancora un ragazzo da Pino Montalbano, lo storico parrucchiere di Piazza Vittorio Emanuele. Successivamente Montalbano, insieme all’allora dipendente Zappa, si era spostato con il negozio in Via Cesare Battisti. Attività che poi, il 12 marzo del 1984, aveva rilevato e portato avanti fino ad oggi. In oltre 55 anni di lavoro, il rogenese ha fatto letteralmente barba e capelli a intere generazioni.

Per ringraziarlo del servizio svolto a favore della comunità, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Matteo Redaelli ha voluto omaggiarlo per l’importante traguardo dei 40 anni di avvio della sua attività. Nella mattinata di martedì 12 marzo, il primo cittadino unitamente all’assessore Giancarla Pedrali e alcuni affezionati clienti e amici, hanno fatto una sorpresa a “Chicco”, così come è chiamato Zappa in paese, presentandosi alla porta della sua bottega con una targa per commemorare i 40 anni di attività.