Rogeno in festa per i 100 anni di Umberta Rigamonti, la donna più anziana del paese

Dal 2015 la signora Rigamonti è ospite della Rsa “Fondazione Borletti” di Arosio

A portarle gli auguri anche il parroco don Gianni Dell’Oro e il sindaco (pronipote) Matteo Redaelli

ROGENO – Giornata di festa lunedì 16 ottobre per il centesimo compleanno di Umberta Rigamonti. La donna, originaria di Rogeno, ha festeggiato l’importante traguardo dei 100 anni unitamente ai suoi cari presso la Rsa “Fondazione Borletti” di Arosio, dove è ospite dal 2015. Presente alla festa organizzata presso la struttura anche il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli e il parroco don Gianni Dell’Oro in rappresentanza di tutta la popolazione di Rogeno.

Umberta Rigamonti è nata il 16 ottobre 1923 a Costa Masnaga, nella frazione di Pettana, dove è orgogliosa di aver vissuto fino al matrimonio avvenuto nel 1954. Da allora Umberta si è trasferita a Rogeno, il paese del marito Giovanni con il quale ha avuto due figlie, Luigia e Paola. La donna ha sempre vissuto in paese facendo una vita abbastanza riservata fino al 2015, quando ha deciso di trasferirsi alla fondazione Borletti di Arosio dove l’hanno accolta amorevolmente e aiutata ad accettare il non facile cambiamento.

Proprio alla fondazione la centenaria aveva ripreso una vecchia passione, quella per il ricamo e fino a quando il Covid lo ha permesso ha realizzato piccoli capolavori fatti a mano. A seguito della pandemia alcune attività sono state sospese per motivi di sicurezza: Umberta è riuscita a superare quel periodo difficile e a mantenersi attiva e in salute. Adesso, non potendo più ricamare, passa le sue giornate partecipando alle altre attività proposte dalle animatrici e dialogando volentieri con gli altri ospiti. Proprio ieri, 16 ottobre, per lo speciale compleanno, si sono radunati attorno a lei i famigliari e le persone più care, oltre dalla dirigenza, il personale e gli ospiti tutti della fondazione Borletti per festeggiare il centenario con musica e grande allegria.

“Umberta Rigamonti è la donna più anziana di Rogeno – ha commentato il sindaco Matteo Redaelli –. A lei gli auguri di buon compleanno da parte dell’intera comunità”. Terminati i saluti ufficiali, il sindaco, tolta la fascia, essendo pronipote della festeggiata, ha fatto gli auguri alla “zia Bertina” a nome dei tanti nipoti e pronipoti che a causa delle restrizioni Covid non hanno potuto essere presenti. Prima di concludere Umberta, insieme a don Gianni, ha voluto raccogliersi presso la cappella per una preghiera di ringraziamento.