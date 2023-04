Olgiate, 500mila euro per le asfaltature: in via Cantù anche un semaforo pedonale

Via Cantù, la lunga arteria che attraversa San Zeno fino alla Provinciale, si rifà il look

I lavori verranno eseguiti quest’estate: nuovi asfalti, anche sui marciapiedi, rifacimento dei dossi e un semaforo pedonale nella zona dell’asilo

OLGIATE – Via Cantù si rifà il look, con la posa di nuovi asfalti, il rifacimento dei dossi e l’installazione di un semaforo pedonale in corrispondenza del polo dell’infanzia 0-6 anni. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bernocco ha infatti messo a bilancio lo stanziamento di 500mila euro per l’asfaltatura di alcune vie del paese, tra cui rientra anche la via che, dal ponte di Bianca attraversa tutta la frazione di San Zeno per poi connettersi alla provinciale.

Il progettista incaricato dal Comune dovrebbe presentare a giorni il progetto per l’approvazione in Giunta così poi da poter partire con gli step successivi con l’appalto della gara e l’aggiudicazione dei lavori. “L’obiettivo è quello di poter partire con l’intervento nel mese di giugno in modo da poter lavorare in estate intralciando meno con la viabilità” puntualizza l’assessore esterno con delega ai Lavori pubblici Ilaria Bonfanti. “Si tratta di lavori molto importanti e riqualificanti per via Cantù. Verrà infatti eseguita l’asfaltatura di tutto il manto stradale, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Si provvederà a sistemare anche i marciapiedi, laddove danneggiati”.

Si procederà per step, disciplinando molto probabilmente la viabilità a senso unico alternato. Molta attenzione verrà posta ai dossi, che verranno di fatto riposizionati e agli attraversamenti pedonali con la posa di un semaforo pedonale all’altezza della scuola materna e dell’asilo nido in modo da potenziare ulteriormente la sicurezza dell’area. Non solo. Verranno posizionate delle nuove griglie per la raccolta delle acque con la posa di nuove caditoie e messi in quota i chiusini. Infine, verrà realizzata un’aiuola in corrispondenza dell’incrocio con la via XXV aprile nell’area usata per la sosta dei camion.

Nel pacchetto dei lavori di via Cantù sono comprese anche le asfaltature di altre strade, ovvero via della Roggia, via delle Fucine e via Monte Rosa.