A Valmadrera l’Albero della Solidarietà porta sorrisi ai bambini meno fortunati

Fino al 22 dicembre si può donare un gioco usato o nuovo presso la sede della CRI di Valmadrera

“Vogliamo regalare un sorriso ai bambini che non hanno la possibilità di ricevere un regalo a Natale”

VALMADRERA – Un gesto semplice, ma carico di significato, sta illuminando il Natale a Valmadrera. Presso la sede della Croce Rossa in via Roma 31, è possibile aderire all’iniziativa “Albero della Solidarietà”, un progetto che invita la comunità a donare giocattoli e articoli di cancelleria per i bambini che potrebbero non ricevere un regalo in questo periodo speciale dell’anno.

C’è tempo fino al 22 dicembre, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:00, chiunque può contribuire consegnando un dono – nuovo o usato in buone condizioni – accompagnato da un biglietto di auguri. “Vogliamo regalare un sorriso ai bambini che non hanno la possibilità di ricevere un regalo a Natale” è il messaggio semplice ma potente che accompagna l’iniziativa.

Dietro l’organizzazione, c’è il Comitato della Croce Rossa di Valmadrera, che fa appello alla generosità dei cittadini per far sì che ogni bambino possa vivere la magia del Natale. “Non servono grandi gesti, ma piccoli contributi che, insieme, fanno la differenza,” sottolineano i promotori. L’invito è esteso anche a chi desidera donare articoli di cancelleria, per rispondere a bisogni concreti e utili.

Per chi fosse interessato a partecipare o a ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare Simone al numero 3279843301 o scrivere su Instagram all’account ufficiale @crocerossavalmadrera.

L’Albero della Solidarietà non è solo un’opportunità per fare beneficenza, ma anche un’occasione per ritrovare il vero spirito del Natale, fatto di empatia e condivisione.