CRI Valmadrera, al via un nuovo corso per aspiranti volontari

Serata di presentazione giovedì 13 aprile, alle 20.30

VALMADRERA – Nel mese di maggio Croce Rossa Italiana Valmadrera organizza un nuovo corso per aspiranti volontari, aperto a chiunque, dai 14 ai 65 anni, desideri dare una mano nel promuovere e sviluppare le attività della Croce Rossa.

“Perché CRI non è solo Emergenza-Urgenza, ma consente di svolgere numerosi altri servizi come il trasporto infermi, attività socio-assistenziali, corsi di formazione alla popolazione, diffusione delle tecniche di rianimazione e disostruzione, oltre che assistenza sulle piste da sci o in ambiente acquatico”, fanno sapere dal sodalizio valmadrerese.

“Viste le numerose iniziative sarà facile per ciascuno trovare una mansione adatta alle proprie preferenze – proseguono – In poche settimane sarà possibile diventare volontari e cominciare a partecipare gradualmente e in modo attivo in molteplici realtà”.

Cri Valmadrera invita quindi tutti gli interessati alla serata informativa di giovedì 13 aprile, alle 20.30, per approfondire le modalità del corso e fornire ai partecipanti tutti i dettagli necessari, alla presenza dei volontari che saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande.

Per partecipare alla serata è necessario iscriversi, mandando una mail a cefra@crivalmadrera.it o attraverso il portale internet CRI all’indirizzo gaia.cri.it