La Polisportiva Valmadrera in campo per sistemare uno spazio in disuso

Riqualificata e fruibile un’area di circa 400 metri quadrati accanto alla tribuna

Posizionata anche una casetta che verrà utilizzata per mettere tutte le attrezzature per gli allenamenti

VALMADRERA – L’efficienza si dimostra un punto di forza della Polisportiva Valmadrera che, in poche settimane, ha sistemato una zona dell’oratorio poco utilizzata e incolta in un prezioso punto di appoggio per le attività sul campo di calcio in erba sintetica. Si tratta dell’area di 400 mq a lato della tribuna dove si andranno a posizionare le porte mobili e dove è stata posizionata anche una casetta che verrà utilizzata per mettere tutte le attrezzature per gli allenamenti.

C’è grande soddisfazione perché finalmente la zona è stata resa sicura e utile per i ragazzi e tutto in tempi molto ristretti, sfruttando la pausa estiva. Anche esteticamente il risultato è molto bello a vedersi, con la salvaguardia delle piante esistenti, il livellamento del fondo, la creazione di una platea in calcestruzzo per posizionare la casetta, il posizionamento dei teli anti-alga, la posa del manto in erba sintetica e della sabbia silicea, il montaggio e l’ancoraggio della casetta.

Diversi i volontari della Polisportiva che si sono resi disponibili per montare la casetta e per ancorarla al terreno, in un gioco di squadra che da 50 anni caratterizza la Polisportiva. L’investimento è importante, si tratta di circa 30.000 € tutti a carico della Polisportiva e del Comitato per il campo in sintetico che già da settembre inizieranno ad organizzare eventi e raccolte fondi. La speranza è sempre quella che, come nel caso del campo in sintetico, vedendo il risultato ottenuto, la Comunità di Valmadrera e le aziende sponsor continuino a sostenere la Polisportiva che sempre di più in questi anni si sta facendo carico di investimenti onerosi.

In questo senso la tradizione e la storia di una società sportiva nata e cresciuta a Valmadrera, che proprio in questa stagione compie i 50 anni, aiuta a creare una forte sinergia e aiuto reciproco tra Polisportiva e Valmadrera stessa.

Sabato 26 agosto, inoltre, prende il via la stagione agonistica della prima squadra della Polisportiva Valmadrera con lo storico Torneo Franco Gargiulo, dedicato al fondatore del Mobilificio Promessi Sposi, primo sponsor degli arancioni e che da oltre 30 anni è il marchio sulla maglia proprio della prima squadra. Ospiti in questa occasione l’Aurora San Francesco, squadra che milita in 2^ categoria e l’Olginatese juniores regionale. Per mister Gatto sarà l’occasione per provare più giocatori della rosa, visto che il giorno dopo a Galbiate avrà inizio la Coppa Lombardia. Sarà anche la prima manifestazione del 50° della Polisportiva, un anno importante per una società si ancora oratoriana ma che coinvolge 27 squadre e oltre 500 atleti. Un grazie alla signora Agnese moglie di Franco e al figlio Simone che continuano a sostenere la Polisportiva Valmadrera.