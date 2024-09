La Protezione Civile in festa per il Santo Patrono: “Grazie a tutti i volontari”

Corteo dei mezzi e Santa Messa con oltre 120 volontari

Le celebrazioni anche per festeggiare i 20 anni di fondazione del Gruppo di Protezione Civile di Civate

CIVATE – La Protezione Civile in festa per il patrono San Pio da Pietrelcina: le celebrazioni si sono svolte oggi pomeriggio, sabato, a Civate, comune ospite in occasione dei 20 anni di fondazione del proprio Gruppo, nato nel 2004. I festeggiamenti sono stati organizzati dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Civate e dal Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile Provincia di Lecco.

Oltre 120 i volontari che hanno preso parte alle celebrazioni, a cui si sono aggiunte una ventina di autorità in rappresentanza della Provincia, del Comune di Civate e di tutto il territorio. Alle 17 il corteo dei mezzi è partito puntuale dal centro sportivo, destinazione piazzale della Chiesa dove si è poi svolta la Santa Messa e, in seguito, il saluto delle autorità e un rinfresco.

Una giornata emozionante per la Protezione Civile che, ricordando il Santo Patrono, ha rinnovato il proprio fondamentale impegno, sia nella prevenzione che nell’emergenza urgenza: “Questo è sicuramente un anno particolare – ha ricordato Domizia Mornico, presidente del Comitato Coordinamento di Volontariato – abbiamo svolto un’intensa attività di prevenzione ma anche di interventi su scenari critici a causa delle diverse ondate di maltempo che hanno colpito il nostro territorio. Il Coordinamento è oggi composto da 51 realtà tra gruppi di Protezione Civile e Associazioni, 1.500 volontari in tutto. In linea di massima ogni gruppo è autonomo ma c’è una bella sinergia, la macchina funziona bene, lo abbiamo recentemente dimostrato a Molteno e Bulciago dove c’è stata l’ultima emergenza maltempo”.

In questi giorni il Coordinamento è all’erta per la situazione in Emilia Romagna: “C’è stato un pre allertamento, in 12 ore hanno risposto 110 nostri volontari, pronti a partire. Vedremo se ci sarà necessità, noi siamo pronti” ha detto Mornico. Già lo scorso anno la Protezione Civile Lecchese era intervenuta durante l’alluvione in Emilia Romagna.

“I volontari oggi non mancano ma siamo sempre alla ricerca di nuove leve – ha detto infine la Coordinatrice – diciamo non è semplice, principalmente a causa del ricambio generazionale. Forse, poi, questa è un’attività di volontariato che non ha molta visibilità, pur fondamentale. Per questo ci rivolgiamo a chiunque voglia dare il proprio contributo, le nostre porte sono sempre aperte”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Coordinatrice del Gruppo di Protezione Civile di Civate, Martina Rosa, che ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli intervenuti e, ovviamente, i volontari del gruppo civatese, nato il 24 settembre di 20 anni fa. “Un bellissimo modo di festeggiare il nostro patrono – ha detto – abbiamo deciso in maniera simbolica di riunirci al Baselone per la partenza del corteo perché a pochi passi vi abitava Vittorio Sandionigi, fondatore del nostro gruppo. Grazie a tutti voi del vostro lavoro quotidiano ed instancabile”.

