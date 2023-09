Malgrate. Il quartiere del Gaggio fa festa per le strade

Grande partecipazione alla tradizionale ‘Festa del Gaggio’

Tavolini, persone e tante iniziative hanno invaso ieri, sabato, le vie del rione

MALGRATE – Si sono animate e hanno preso vita ieri sera, sabato, le strade del Gaggio, quartiere di Malgrate. Come ogni anno in questo periodo si è tenuta l’attesa ‘Festa del Gaggio’, che ha riscosso un’ottima partecipazione, grazie alla proposta di iniziative capaci di attrarre grandi e bambini, messe insieme da Pro Loco e Comune di Malgrate.

Tanti tavolini a costellare le vie del rione, chiuse al traffico per l’occasione, posizionati dai commercianti per consentire ai visitatori di assaggiare i propri prodotti. Tra un boccone e l’altro, lo svago non è mancato già dal pomeriggio con truccabimbi, bolle di sapone e palloncini a cura di ‘Animarte’ a cui è seguita una gustosa merenda e poi alla sera con l’esibizione di ‘Stile Danza’.

La strada è stata la vera protagonista, anche delle celebrazioni religiose: la Santa Messa, tenuta da Don Andrea, si è svolta nel piazzale del parcheggio in via Ugo Foscolo dove ha avuto luogo anche la benedizione di moto, auto, cicli.

A completare il quadro l’intrattenimento musicale di Andrea De Sabato dalla discoteca nazionale RTL 102.5 vs Marco ‘Il Catt’ e gli artigiani che hanno proposto i loro prodotti sulle bancarelle.

Estratti anche i premi della lotteria, di cui riportiamo i primi cinque numeri (gli altri verranno esposti presso i negozianti del Gaggio e potranno essere ritirati entro il 9 ottobre):