CIVATE – Oltre in 100 per ricordare Pamela e far vincere la solidarietà… Ieri sera in 110 alla pizzata presso l’oratorio di Civate per l’iniziativa promossa dal Fondo “In viaggio con Pamela“ per ricordare Pamela Cazzaniga scomparsa il 28 marzo 2020, consigliere comunale che si è sempre dedicata da disabile a cercare di rispondere ai problemi dei disabili.

Il presidente del Comitato Alberto Giacomin ha illustrato come iscriversi e le finalità del Fondo, oltre a proiettare alcune immagini di Pamela e le premiazioni delle prime due edizioni del Premio, la prima assegnato alla Casa del Cieco, la seconda a La Nostra Famiglia.

La mamma di Pamela, Luisella Fumagalli, ha ricordato la volontà forte di Pamela di rialzarsi dalle ingiustizie della vita, e come tuttora questa volontà rimanga viva in lei, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, citando il film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora” ha sottolineato come l’entusiasmo, la gioia che Pamela portava attorno a sè è contagiosa e Pamela continua a parlarci.