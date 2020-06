Valmadrera. Finisce l’anno scolastico, sindaco e assessore scrivono agli studenti

Si conclude un anno scolastico decisamente particolare a causa dell’emergenza virus

A Valmadrera, il sindaco Rusconi e l’assessore Brioni scrivono una lettera agli alunni

VALMADRERA – “Cari bambini, cari ragazzi, siamo arrivati agli ultimi giorni di un anno scolastico che, come quelli passati, vi ha richiesto serietà ed impegno, ma che è stato ancora più complicato e faticoso per la situazione di emergenza sanitaria che ha costretto tutti noi a confrontarci con qualcosa di completamente nuovo, che ha cambiato in modo profondo il nostro modo di vivere, di lavorare, di stare insieme e, per voi ed i vostri insegnanti, anche il modo di ‘fare scuola’

Ci sono stati sicuramente ostacoli e difficoltà organizzative, ma con un certo orgoglio possiamo dire che le scuole valmadreresi hanno affrontato e superato questa sfida, grazie anche ad una sinergia di sforzi per consentire a tutti voi di seguire le lezioni, pur se a distanza.

Certo, una scuola che si è svolta per più mesi dietro uno schermo, a colpi di clic vi ha privato della possibilità di confrontarvi in modo diretto con i vostri compagni, di costruire amicizie, magari anche di litigare, di fare rumore, di ridere insieme, persino di essere sgridati; vi ha costretto a rinunciare a molte delle attività che i vostri insegnanti avevano progettato per voi, ma non crediamo che questi siano stati comunque mesi persi. Non solo, infatti, avete continuato seguire le lezioni delle materie che fanno parte del vostro “piano di studi”, ma avete dimostrato serietà nel continuare a studiare, costanza nello svolgere i compiti che vi sono stati assegnati, capacità di concentravi nonostante le occasioni di distrazione, maturità nel presentarvi comunque puntuali davanti allo schermo … insomma siete cresciuti come persone, siete sicuramente diventati più responsabili.

Sarebbe stato bello e – ci abbiamo pensato – chiudere questo anno scolastico con un momento di incontro, magari all’aperto, per festeggiare con leggerezza i traguardi che avete raggiunto, per salutare gli alunni delle classi quinte della primaria e gli studenti delle classi terze di quelle che siamo abituati a chiamare “scuola media”, che concludono non solo un anno scolastico, ma anche un ciclo di studi e si avviano verso un nuovo percorso ricco di opportunità; ma ancora una volta non è stato possibile perché, e questa è una delle lezioni che sicuramente avete imparato in questi mesi, esistono delle regole da rispettare per proteggere noi stessi e gli altri, che pongono limiti e divieti a quello che vorremmo fare, a quello che ci piacerebbe fare.

Nonostante questa distanza forzata, desideriamo esprimere la vicinanza dell’Amministrazione comunale, a tutto il mondo della scuola, ringraziando voi studenti per la serietà con cui avete affrontato questi mesi, le vostre famiglie che vi hanno sostenuto e aiutato e hanno scelto la strada dell’impegno, i vostri insegnanti che si sono messi in gioco per consentirvi di proseguire nello studio e di farvi concludere questo anno scolastico in modo proficuo. Come Amministrazione siamo pronti ad affrontare il nuovo anno scolastico da settembre secondo le modalità che speriamo siano approvate al più presto, perché è urgente e necessario per tutti il ritorno della “scuola vera”, ovvero quella in aula.

Per questo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano per il diritto allo studio con tutti gli interventi comunali per la scuola verrà rinviata da luglio a settembre. Adesso avete di fronte i mesi delle vacanze estive: anche queste saranno diverse da quelle degli anni passati, ma vi invitiamo a viverle ugualmente con serenità, con leggerezza, con il desiderio di essere felici, con la capacità di essere curiosi.

Siamo certi che maestri e professori vi hanno già assegnato i compiti delle vacanze, ma ci permettiamo di aggiungerne qualcuno: “trovate il perimetro dell’allegria, la superficie della libertà, il volume della felicità…Son semplici problemi di stagione. Durante le vacanze troverete la soluzione”.

Il sindaco Antonio Rusconi

L’assessore Raffaella Brioni