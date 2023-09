Valmadrera: inaugurata la panchina gigante sopra Cascina Guanella

La cerimonia si è tenuta ieri, sabato, alla presenza di autorità, sponsor e collaboratori

Dalla panchina gigante, sopra Cascina Guanella, è possibile ammirare un bellissimo panorama sui laghi

VALMADRERA – Una panchina gigante con sguardo straordinario sui laghi. E’ stata inaugurata ieri mattina, sabato, alle presenza di autorità, collaboratori e sponsor la seduta con cui anche Valmadrera era a far parte del Big Bench Community Project.

La cerimonia è stata introdotta da Giancarlo Vassena, il primo a lanciare il progetto, dopo aver visitato una panchina gigante delle Langhe, dove l’ architetto americano Chris Bangle aveva dato avvio a questa straordinaria iniziativa, per far conoscere posti turistici sconosciuti.

Ha preso poi la parola la vicesindaco Raffaella Brioni che ha coordinato il gruppo di lavoro e ha ringraziato don Agostino Frasson del don Guanella, Fermo Stefanoni, Romeo Sozzi e Alberto Castagna che hanno realizzato in concreto e gratuitamente l’opera.

Il sindaco Antonio Rusconi ha invece ricordato come queste occasioni, anche con un po’ di fatica per salire, ci permettono di meravigliarci, di provare ancora stupore e ha ringraziato l’ Opera don Guanella per l’ importante attività educativa svolta.

Infine don Agostino ha parlato della meraviglia del creato, di occasione per riflettere sul senso della vita, ha parlato di questi due giorni di festa per il 90 della presenza del don Guanella e ha poi ceduto la parola a un volontario per leggere la lettera di un profugo che ha trovato speranza a Cascina Guanella al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per invitarlo a visitare Cascina Guanella .

Infine il tradizionale taglio del nastro.