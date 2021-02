Il Comune ha predisposto interventi di adeguamento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche comunali

La consegna dei lavori è prevista per il mese di marzo

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha predisposto interventi di adeguamento alla rete di smaltimento acque meteoriche comunali nelle frazioni di Paré e in via Caduti per la Libertà. Un’operazione, come spiegato, resa necessaria dai ripetuti episodi di allagamento che si sono verificati in concomitanza di forte maltempo.

Gli interventi risolutivi prioritari riguarderanno dunque la frazione di Parè, dove è prevista la costruzione di una nuova condotta dedicata allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla Frazione Parè e da via Sotto il Monte. “Partendo dal civ. 5 di Frazione Parè si procederà alla posa di una nuova condotta in calcestruzzo con recapito a lago ( recupero del punto di scarico esistente all’interno del porto lacuale). In tale contesto verranno riviste e potenziate anche le camerette d’ispezione della condotta e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche”. L’importo complessivo dei lavori è di 161.273,36 euro.

Il secondo intervento sarà in Via Caduti per la Libertà e prevede la realizzazione del potenziamento del sistema di raccolta e scolo delle acque meteoriche lungo l’asse stradale, tramite il posizionamento di 5 griglie trasversali alla sede stradale, da posare su canalette prefabbricate in grado di intercettare l’acqua ricadente sulla carreggiata stradale e smaltirla nella rete di trasporto delle acque meteoriche già esistente. Il costo dell’intervento è di 28.986,22 euro.

Le opere progettuali sono state affidate allo studio Bmb Ingegneria S.r.l., con sede in Muggiò per un importo dei lavori a base d’appalto di 198.570,46

Nelle scorse settimane sono state espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che ha visto aggiudicataria, in via provvisoria, la ditta Colosio S.r.l., con sede in Bagnatica (BG),con il ribasso contrattuale del 22,22%. Il cronoprogramma dei lavori prevede 90 giorni naturali e consecutivi. La consegna dei lavori è prevista nel prossimo mese di marzo.