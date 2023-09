Valmadrera. Nuova caserma dei Vigili del Fuoco: incontro in Comune

La struttura ospiterà i volontari valmadreresi e del territorio

Mostrato ieri, venerdì, il progetto di fattibilità in Comune alla presenza di nove sindaci del territorio e dei consiglieri regionali

VALMADRERA – Primo passo per vedere la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Valmadrera realizzata: nel pomeriggio di ieri, venerdì, presso la sala arancione del Comune si è svolto un incontro informale incentrato sulla struttura che accoglierà i volontari di Valmadrera e del territorio.

A presenziarvi i nove sindaci interessati dal progetto, i progettisti Invernizzi e Ferrigato, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Granata, il responsabile dei volontari Simone Mandello, il sottosegretario della Regione Lombardia Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Assente giustificato per un impegno improvviso, il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, che ha scritto di essere disponibile a occuparsi del progetto.

Ad aprire la riunione Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, chiarendo che questo è un primo incontro interlocutorio, che la Giunta Comunale ha approvato il secondo progetto preliminare e che a bilancio sono previsti 300 mila euro sia sul 2024 che sul 2025 rispetto al costo totale del progetto, e che si sta definendo con tutti i sindaci il Comitato Promotore.

Proprio il progetto è stato l’oggetto della presentazione da parte dei due progettisti. Il comandante Granata ha manifestato la sua soddisfazione perché il secondo progetto ha recepito le richieste presentate e ha auspicato una sinergia di tutti gli esponenti delle forze politiche per realizzare l’opera necessaria.

Diverse le domande dei sindaci e, mentre il sottosegretario Piazza ha evidenziato lo strumento dell’accordo di programma come opportunità per un contributo importante, il consigliere Zamperini si è impegnato a incontrare lunedì il dirigente preposto per una prima verifica .

“Un momento utile per confrontarsi con i sindaci dei Comuni del territorio dell’area del lecchese e oggionese per dare risposta all’esigenza di avere una caserma per il distaccamento dei Vigili del Fuoco. Con molto piacere, ho raccolto l’invito del sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi, per vedere in prima persona il progetto di fattibilità realizzato dal Comune e avere un quadro più concreto dei possibili sviluppi per dare un luogo vivo ai bravi volontari di Valmadrera. Garantire il servizio del distaccamento dei volontari di Valmadrera è di fondamentale importanza soprattutto per la funzione che svolge di supporto al comando di Lecco”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza