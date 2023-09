Valmadrera, sono conclusi i lavori di riasfaltatura di via XXV Aprile

Sotto la sede stradale sono state posate le tubazioni per il raddoppio dell’acquedotto Brianteo e per il teleriscaldamento

Entro la seconda settimana di settembre verrà ripristinata anche la segnaletica orizzontale

VALMADRERA – Si sono conclusi i lavori di riasfaltatura definitiva della via XXV Aprile, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Trieste/Molini e la rotatoria che incrocia con via Santa Vecchia e Casnedi, a Valmadrera. “Negli ultimi due anni, questa importante arteria stradale comunale, è stata oggetto di grossi interventi di ammodernamento ed implementazione di sottoservizi di importanza sovracomunale”, spiega il sindaco Antonio Rusconi.

In particolare è stato posato, da parte di Lario Reti Holding S.p.a. di Lecco, società che gestisce il servizio idrico integrato per conto dell'ATO della Provincia di Lecco, la linea di adduttrice DN. 700 per il raddoppio dell'acquedotto Brianteo, che raggiunge i Comuni della Brianza sino a Casatenovo. In tale circostanza si è deciso anche di procedere alla posa della nuova linea di distribuzione della rete di acquedotto comunale lungo la via XXV Aprile.

A partire dall’inizio del 2023, sempre lungo l’arteria stradale, sono iniziati i lavori della posa per le condotte del teleriscaldamento a cura della società Acinque Energy Greenway S.p.a. di Monza, soggetto incaricato da SILEA per l’esecuzione dell’importante opera strutturale che permetterà di collegare i Comuni di Valmadrera, Civate e Lecco alla rete del teleriscaldamento alimentata dal termovalorizzatore di via L. Vassena.