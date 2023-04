Valsassina: resta chiuso il centro sportivo di Moggio

Ordinanza emessa dal sindaco Andrea Corti, alcuni problemi strutturali ne compromettono la sicurezza

Criticità alle arcate per il palazzetto dello sport realizzato 30 anni fa e intitolato a Giuliano Locatelli

MOGGIO – Il palasport di proprietà comunale è stato chiuso al pubblico con ordinanza del sindaco Andrea Corti per “potenziale pericolo e per la pubblica incolumità“.

Il centro sportivo risale agli anni ’90 e venne intitolato a Giuliano Locatelli, si tratta di uno spazio polifunzionale non solo dedicato allo sport ma che accoglie anche svariate manifestazioni.

“Sono stati riscontrati dei fenomeni di degrado che interessano le arcate – spiega il primo cittadino Andrea Corti – La decisione della chiusura è stata presa in via precauzionale e per consentire tutte le verifiche del caso. I tecnici stanno effettuando dei sopralluoghi per definire meglio il problema e valutare gli interventi. La scelta si è resa indispensabile per ovvi motivi di sicurezza, è una struttura che ha già 30 anni e che ospita anche manifestazioni ed eventi sportivi. Tutto il resto del complesso, i campi esterni e il bar restano aperti e fruibili. Non ci resta che aspettare per avere più informazioni e capire come intervenire”.