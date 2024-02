Ballabio, il Segretario Comunale Antonina Barone in pensione

In municipio un momento di festa con i dipendenti

Barone lascia dopo 23 anni durante i quali ha ricoperto l’incarico di Segretario Comunale

BALLABIO – Una breve ma significativa festa di pensionamento per Antonina Barone, Segretario Comunale di Ballabio, che ha voluto salutare tutti i dipendenti e amministratori. Barone lascia il proprio incarico dopo ben ventitré anni durante i quali ha ricoperto il ruolo di Segretario Comunale dell’ente.

“Gli anni trascorsi nell’Amministrazione Comunale di Ballabio – dichiara Antonina Barone – sono stati fonte di grande crescita sia da un punto di vista lavorativo che umano. Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali e gli amministratori con cui ho lavorato.”

Queste invece le parole di ringraziamento espresse del primo cittadino: “La dott.ssa Barone è stata un dirigente di primo livello, professionale, disponibile e caratterizzata da un profondo senso delle istituzioni, sempre al servizio delle amministrazioni comunali. Il suo apporto per Ballabio è stato davvero significativo e volto a far funzionare al meglio la macchina comunale trovando soluzioni ogni qualvolta si presentavano dei problemi. A nome di tutta la Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale – conclude il sindaco Giovanni Bruno Bussola – la ringrazio per tutto quello che ha fatto.”