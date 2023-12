Barzio, durante le feste tante iniziative in paese per residenti e villeggianti

Gli auguri dell’amministrazione comunale

BARZIO – Per tutto il periodo invernale tante iniziative a Barzio per cittadini residenti e villeggianti. All’oratorio di via Milano, rimarrà aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio.

Nel pomeriggio di domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, il paese sarà animato dalla presenza di Zampognari e, con la partecipazione dell’associazione Le Contrade, Babbo Natale vi aspetta in Piazza Garibaldi dalle 16.30, con una sorpresa per i più piccoli.

Lunedì 1° gennaio, appuntamento con la musica e il tradizionale Concerto di Capodanno del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, al Palazzetto dello Sport.

Venerdì 5 gennaio dalle 17.00 è in programma “Truck sotto le stelle”: non mancheranno luci, musica e divertimento in attesa della Befana. L’appuntamento è realizzato grazie a Valsassina Truck ODV, Commercianti del paese e Comune.

Sabato 6 gennaio sarà la volta dei mercatini in piazza e nel pomeriggio torneranno gli Zampognari con la loro musica per le vie del paese.

“L’augurio è che queste giornate di festa possano trascorrere serene a Barzio, ai Piani di Bobbio e in tutta la nostra bella Valsassina” ha commentato il sindaco Arrigoni Battaia.