Cena di Natale al Cfpa di Casargo per condividere traguardi e obiettivi

CASARGO – Si è tenuta ieri sera, giovedì 21 dicembre, la consueta cena di Natale del CFPA di Casargo. La serata è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri, valutare quanto fatto durante l’anno e farsi cullare dalla bravura dei ragazzi dell’istituto, che per l’occasione hanno studiato un menù natalizio degno di grandi ristoranti. L’evento è stato il momento per ricordare i successi passati e programmare quelli futuri, con la sicurezza di proseguire verso un 2024 ancora più ricco di iniziative di quello che sta per concludersi.

La cena, che è stata pensata, preparata e servita dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo si è svolta alla presenza di autorità e famiglie, che in occasione del Natale sono stati invitati per vedere con i propri occhi e assaggiare di persona quanto imparato dai ragazzi. Oltre a genitori e insegnanti erano presenti il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, il Vice Presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il Consigliere Provinciale con delega all’istruzione Carlo Malugani, il Sindaco di Casargo Antonio Pasquini, il Presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari, il Direttore del Consorzio Forestale Lecchese Giulio Fezzi, il Presidente e il Segretario Generale di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e Alberto Riva e naturalmente il Presidente del CFPA, Francesco Maria Silverij, il Direttore Marco Cimino e il membro del CDA Augusto Giuseppe Amanti.

“Una serata in cui godere della qualità e della professionalità che da sempre caratterizza di CFPA di Casargo. Un ringraziamento di cuore a tutti i presenti di questa sera, dai familiari degli studenti alle autorità che hanno accettato il nostro invito, il cui numero dimostra quanto il nostro Istituto sia costantemente apprezzato e sostenuto. Colgo inoltre l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo” ha commentato il Presidente Francesco Maria Silverij introducendo la cena di Natale.

Un serata ricca di emozioni dunque, all’insegna del buon cibo e degli auguri di Natale, dove studenti e ospiti hanno potuto condividere un’atmosfera gioiosa grazie all’impegno del CFPA, che ieri ha ospitato nelle proprie sale quasi 200 persone, tra familiari, collaboratori e ospiti di rilievo. In conclusione di serata, nel ribadire gli auguri di buone feste, anche Marco Cimino, Direttore del CFPA di Casargo, ha voluto prendere la parola, ricordando quanto fatto nell’arco di tutto il 2023. Un anno emozionante e ricco di iniziative che hanno integrato la didattica ordinaria, rappresentando opportunità importanti per gli studenti. Dalla celebrazione del cinquantesimo anniversario del CFPA al Seminario tecnico sui temi legati all’Apprendistato, di cui la scuola è capofila da anni; dalla progettazione del nuovo corso di Operatore agricolo – Gestione di allevamenti e Casaro d’alpeggi, al progetto Stop wasting food contro lo spreco alimentare, che ha permesso all’Istituto di dimostrare il proprio impegno costante verso un’economia del riciclo.

Ma le iniziative degne di nota, nel 2023, sono state numerose e non si fermano qui. I tirocini in strutture quasi sempre stellate, gli scambi formativi con realtà nazionali ed estere, i numerosi catering interni ed esterni realizzati, le 11 settimane estive dedicate ai campus estivi musicali e sportivi, il nuovo corso per pizzaioli e i corsi per Sommelier organizzati con l’AIS sono solo alcune delle iniziative degne di essere nominate.

Durante la serata anche il Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ha voluto rivolgere qualche parola ai commensali: “Ringrazio il CFPA per l’invito alla cena di Natale, un’occasione in cui gli studenti possono dimostrare il proprio alto livello. Pietanze gustose e un’accoglienza straordinaria, i ragazzi sono la dimostrazione dell’eccellenza di questo Istituto scolastico e lo hanno ampiamente dimostrato anche in occasione dello scambio degli auguri natalizi fatto in Prefettura a Lecco il 13 dicembre”.

“Un ringraziamento al CFPA di Casargo per l’invito e alle famiglie presenti, che condividono questo momento di festeggiamento. Voglio rendere omaggio a tutta la scuola, per il grande lavoro che sta facendo, dal Presidente Silverij al Direttore Marco Cimino, dai membri del CDA all’intero staff e naturalmente ai giovani, che ogni giorno si impegnano per rendere questa suola un’eccellenza del nostro territorio. Il CFPA di Casargo è importante per la Provincia e per i ragazzi che tutti gli anni qui vengono formati e che nel giro di poco riescono a trovare il lavoro per cui hanno studiato. Qui si formano le nuove generazioni” ha commentato Mattia Micheli, Vice Presidente della Provincia di Lecco; mentre il Sindaco di Casargo Antonio Pasquini ha voluto cogliere l’occasione per fare gli auguri di Natale a tutti i presenti, ringraziando il CFPA per il gradito invito alla cena.