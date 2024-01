Lecco-Ballabio, possibile chiusura della strada anche mercoledì

Dalla riunione di stamattina è emerso che la SS36dir potrebbe non riaprire nemmeno domani

Alle ore 18 il tavolo si riaggiornerà per una nuova valutazione della situazione

LECCO – La situazione è in costante evoluzione così come il monitoraggio da parte della Prefettura, insieme ai sindaci di Lecco e Ballabio. Proprio nella mattinata di oggi, martedì 16 gennaio, si è svolta una nuova riunione da cui, al momento, è emersa la probabile esigenza di prolungare la chiusura della SS36Dir anche per la giornata di domani, mercoledì.

In tal caso sarebbero anche confermate le modalità per rendere il più fluido possibile il traffico sulla vecchia Lecco-Ballabio (Sp62): i mezzi pesanti non potranno transitare dalle ore 6 alle ore 9, per agevolare la discesa verso Lecco di bus e auto. Dalle 9 fino alle 21 confermato il senso unico alternato per i mezzi pesanti dal rione di San Giovanni fino a Laorca (ponte della Gallina), gestito dai movieri.

La riunione, comunque, si riaggiornerà sempre oggi (martedì) alle ore 18 per valutare nuovamente la situazione.