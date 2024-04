Varenna. Marzo record per Villa Monastero, oltre 15mila visitatori

Crescono gli ingressi rispetto agli anni precedenti

VARENNA – Il mese di marzo ha visto ingressi da record a Villa Monastero a Varenna. Da sabato 2 marzo, giorno della riapertura dopo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, al 31 marzo, giorno di Pasqua, Villa Monastero ha visto ben 17.029 visitatori. Si tratta di un numero molto superiore rispetto al mese di marzo degli anni precedenti in cui la Villa era aperta al pubblico (7.502 nel 2022 e 5.281 nel 2019).

Anche l’iniziativa di Pasquetta, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, ha avuto un grande successo: nonostante il maltempo che non ha consentito di svolgere l’attività all’aperto, molte famiglie con i loro bambini hanno partecipato alla Caccia al Tesoro all’interno della Casa Museo, guidati in un percorso alla riscoperta dei segreti di questa antica dimora.