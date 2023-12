Il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco pone da sempre al centro della sua missione la cura globale di ogni individuo. Attraverso un’attenzione dedicata alla salute, un servizio di accoglienza premuroso e la professionalità di specialisti altamente qualificati, In Salus si distingue come luogo di fiducia per affrontare ogni “problematica” di salute in ogni fase della vita del paziente.

Da In Salus, l’accoglienza va oltre la semplice formalità, l’approccio umano e la sensibilità verso le esigenze dei pazienti si traducono in un ambiente che mette a proprio agio e favorisce una comunicazione aperta e trasparente.

La vera forza di In Salus risiede nei suoi specialisti, un team di oltre 80 professionisti. Qualunque sia la natura della “problematica” di salute, In Salus garantisce l’accesso a un esperto pronto a seguire il paziente in ogni fase del percorso. Dalla messa a punto di programmi di prevenzione personalizzati, alla diagnosi accurata, fino all’accompagnamento durante le terapie e il processo di guarigione.

Il Centro offre una gamma completa di servizi:

Percorso Nascita: con voi fin dal primo giorno

Il Percorso Nascita di In Salus nato come centro materno-infantile, si distingue per la sua attenzione al periodo delicato della gravidanza, del pre e post parto.

Grazie ad un team appassionato e competente che opera in una struttura in continua evoluzione, offre un’assistenza altamente qualificata accompagnando ed affiancando quotidianamente genitori e bambini. La coppia può rivolgersi al Centro dal concepimento – ci avvaliamo di esperti in procreazione medicalmente assistita -, alle prime visite in gravidanza, agli esami di diagnosi prenatale, al supporto ostetrico e psicologico pre e post parto anche attraverso corsi dedicati. Ecografie specifiche per il periodo di gestazione, visite con i migliori specialisti esperti in età pediatrica come otorino, dermatologo, pediatra, allergologo ed ortopedico, sono solo alcuni dei molteplici servizi offerti dal Percorso Nascita.

Visite Specialistiche: diagnosi e prevenzione a 360 gradi

In Salus offre una vasta gamma di visite specialistiche svolte da un team di oltre 80 professionisti altamente qualificati. Il Centro propone soluzioni personalizzate per ogni paziente, garantendo diagnosi accurate, programmi di prevenzione efficaci, prestazioni e trattamenti rapidi per diverse patologie, tutto questo grazie al supporto di tecnologie e macchinari all’avanguardia capaci di garantire le migliori cure.

Gli accoglienti ambulatori sono attrezzati anche per piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale.

Fisioterapia: riprendi il controllo del tuo benessere

Il Centro Sanitario In Salus si dedica al recupero e al mantenimento del benessere fisico attraverso servizi di fisioterapia avanzati. Grazie a un approccio personalizzato, le diverse figure professionali che operano in collaborazione (ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, massoterapisti e personal trainer) consentono una presa in carico del paziente a 360°, facilitando la programmazione di un iter riabilitativo accurato e personalizzato. L’obiettivo sarà cucito su misura in base alle esigenze del paziente e può variare dall’individuazione e dalla cura di una patologia o di un dolore specifico, dal miglioramento della qualità di vita e del benessere fisico, al recupero funzionale/sportivo e al miglioramento della performance.

Psicologia: curare il corpo e la mente con competenza

Il benessere psicologico è parte essenziale della salute complessiva di un individuo. In Salus si impegna a fornire servizi di psicologia dedicati a diverse fasce d’età e condizioni: gestione dello stress e dell’ansia, disturbi alimentari, assistenza psicologica in gravidanza e post parto, sostegno in casi di bullismo e cyberbullismo, supporto a genitori in difficoltà, counseling filosofico, counseling psicologico e programmazione neurolinguistica; sono solo alcuni dei servizi proposti dal Centro.

In Salus si afferma come centro di riferimento per la cura e la salute di ogni individuo.

La promessa di mettere la salute del paziente al centro si traduce in un impegno tangibile e quotidiano volto ad offrire accoglienza e servizi sanitari di elevata qualità.

