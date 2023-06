Basket giovanile. Davide Figini sarà il nuovo responsabile del Pescate

Chiusa l’esperienza senior, ripartirà dalle giovanili

“Un privilegio lavorare sui futuri talenti del nostro vivaio”

PESCATE – Sarà coach Davide Figini il nuovo Responsabile del Settore Giovanile del Centro Basket Pescate. L’ex coach della prima squadra – retrocessa quest’anno in Serie D – riparte con un nuovo incarico, al posto del dimissionario Alessio Pesca.

“Due anni fa serviva aiuto in serie D e divenni vice-coach, poi a metà stagione mi son trovato in mano la squadra, con in rosa qualche ragazzo che ho cresciuto nel settore giovanile come Porcaro, Nasatti, Invernizzi, Chirico e Suzani… dopo la salvezza, quest’anno è andata come è andata – dichiara coach Figini – io ho fatto del mio meglio e sono sempre rimasto a disposizione della società, anche dopo la retrocessione. Parlando con il presidente e ho colto con entusiasmo la possibilità di diventare Responsabile del Settore Giovanile di Pescate, uno dei migliori nella provincia, in piena sinergia col mini basket guidato da Claudia Oddo. Inoltre allenerò anche gli u19, con cui ho già svolto qualche allenamento”.

L’obiettivo del lavoro di coach Figini sarà certamente quello di rinforzare la prima squadra con nuovi giocatori provenienti dal settore giovanile. “L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di far crescere i ragazzi e migliorarli il più possibile a livello tecnico/tattico, oltre che umano, a essere pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno una volta finito il percorso giovanile, per approcciarsi a qualsiasi livello senior. Io porterò l’esperienza fatta negli ultimi due anni, so cosa serve a livello senior e quindi sarà un privilegio lavorare sulla nostra futura generazione di atleti”.