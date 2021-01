Basket Serie B. Gran secondo tempo, la Missoltino.it respinge l’assalto di Piadena

Prima vittoria a Olginate per coach Max Oldoini

14 punti e 7 rimbalzi per l’esordiente Luca Brambilla

OLGINATE – Prima vittoria per coach Max Oldoini sulla panchina della Missoltino.it Olginate. Grazie a un grande terzo quarto (21-9) la formazione lecchese respinge l’assalto della MG.Kvis Piadena e la aggancia in classifica.

Gli ospiti si presentano al PalaRavasio con diversi ex: in campo il playmaker Federico De Bettin e in panchina coach Antonio Tritto, l’allenatore che portò i lecchesi in Cgold, e Riccardo Chinellato.

Piadena inizia bene, doppiando i lecchesi a metà quarto (5-10), così coach Oldoini butta nella mischia il nuovo acquisto Luca Brambilla e, dopo che gli ospiti hanno sfiorato la doppia cifra di vantaggio (7-16), l’energia del prodotto di Bluceleste e di Michele Tremolada – nove punti in coppia, senza errori al tiro – guida Olginate al pareggio (19-19).

La Missoltino.it mette il naso avanti a inizio quarto con un canestro ancora di Brambilla. Le squadre restano in sostanziale parità per tutta la frazione, ma l’ultimo guizzo lo hanno proprio gli ospiti, con Giacomo Bloise che sbaglia la tripla del potenziale pareggio (43-46).

Da segnalarsi un fantastico Tremolada da undici punti e cinque rimbalzi, senza errori al tiro.

La ripresa inizia con la Missoltino.it che colpisce due volte da tre con Patrick Avanzini e Bloise, ma Piadena si rimette subito in scia e le due squadre si trovano nuovamente in parità dopo quattro minuti (53-53). A questo punto però uno scatenato Andrea Negri – dodici punti nel solo terzo quarto – guida lo strappo dei padroni di casa, che concedono la miseria di due punti negli ultimi sei minuti della frazione e volano sul punteggio di 67-55.

L’ultimo quarto la Missoltino.it non va mai in difficoltà, gestendo il vantaggio accumulato nel fantastico terzo quarto e dilatandolo fino al conclusivo 91-73.

Cinque olginatesi in doppia cifra, guidati dai sedici di Tremolada e Negri. Doppia doppia da dieci punti e dodici rimbalzi per Giovanni Lenti.

MISSOLTINO.IT OLGINATE – MG.KVIS PIADENA 91-73

PARZIALI: 19-19; 43-46; 67-55

OLGINATE: Lenti 10, Bloise 9, Ambrosetti 13, Brambilla 14, Negri 16,Giannini 6, Tagliabue n.e, Donegà n.e, Avanzini 5, Tremolada 16, Chiappa n.e, Marazzi 2. All. Oldoini.