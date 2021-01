Basket Serie B. Luca Brambilla è un giocatore di Olginate

Esordio molto positivo ieri nella vittoria contro la MG.KVIS Piadena

Quattordici punti e sette rimbalzi catturati

OLGINATE – La Missoltino.it Olginate si è accordata con l’ala lecchese Luca Brambilla. Il giocatore ha esordito ieri nella vittoriosa partita contro la MG.Kvis Piadena con una prestazione di grande sostanza: quattordici punti in e sette rimbalzi in venticinque minuti sul parquet.

Brambilla è un’ala di circa 195 cm. Nato nel 1996, ha mosso i primi passi su un campo da basket nel progetto Bluceleste Basket, disputando diversi campionati giovanili d’eccellenza e ottenendo anche qualche convocazione nelle selezioni provinciali e regionali lombarde.

A livello senior la sua carriera è iniziata in serie Cgold con l’Enginux Calolzio del presidente Dario Brini a soli diciassette anni. Nel 2015 passa per un biennio alla Gimar Lecco (Serie B) e, dopo un ulteriore annata in Cgold, lo scorso anno ha giocato ancora in Serie B con la Pallacanestro Crema, mettendo a referto una media di oltre sette punti a partita, la migliore della sua giovane carriera.

All’inizio di questa stagione aveva disputato un paio di partite di Supercoppa Centenario con la Robur Varese – sei punti e tre rimbalzi di media – senza però venir messo sotto contratto per la stagione regolare.