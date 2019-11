Basket Serie D. Civatese incerottata e vincente

Infermeria piena, ma si vince comunque

Continua il momento d’oro per il giovane Gioele Castelnuovo

CIVATE- L’Edilcasa Civatese vince la sfida casalinga contro Sebino Basket e mantiene la testa della classifica nel Girone D della Serie B. I lecchesi hanno vinto nonostante un organico ridotto all’osso, con la solita grande prova di Gioele Castelnuovo.

Il primo tempo scorre abbastanza fluido, coi grigiorossi che vanno al riposo sul punteggio di 42-34 nonostante le assenze di Daniele Galli e Andrea Maver.

Nella ripresa l’organico dell’Edilcasa si assottiglia ulteriormente a causa dell’infortunio di Pierpaolo Bosso e dell’espulsione per doppio tecnico di Paolo Capovilla. Sebino ne approfitta per tornare sino al meno cinque, ma non oltre.

La Civatese vince col punteggio di 78-66. 19 punti per Castelnuovo.

EDILCASA CIVATESE – SEBINO BASKET 78-66

PARZIALI: 22-14, 42-34, 59-50

CIVATE: Castelnuovo 19, Castagna 13, Panzeri 11, Consonni 11, Bosso 9, Corti 6, Negri 4, Castagna P. 3, Castelletti 2, Capovilla 0, Brusadelli 0. All. Brusadelli.