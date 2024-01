Calcio Eccellenza. Doppio pareggio per Brianza Olginatese e Calolziocorte

Il Calolziocorte conquista un punto d’oro contro la Nuova Sondrio

La Brianza Olginatese pareggia 0-0 contro il Lemine Alemenno

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Ricomincia con un doppio pareggio il campionato d’Eccellenza per le squadre lecchesi. La Brianza Olginatese di scena ieri sul campo del Lemine Alemenno conquista un buon punto grazie ad un pareggio a reti inviolate che le permette di rimanere attaccata al filone di squadre in lotta per la salvezza.

Risultato importante il pareggio di 1-1 conquistato dal Calolziocorte, in casa, contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato, la Nuova Sondrio. Gli uomini di Daniele Perego rimangono all’ultimo posto del girone ma, rinfrancati per il proseguo dell’annata dall’ottima prestazione odierna in cui è andato in rete su rigore il centrocampista Francesco Bianco al 64′ a cui ha risposto il bomber Martinez, al 73′, con la sua 12^ rete stagionale.

Commenta la prova di oggi, il direttore sportivo amaranto, Francesco La Fauci: “Ottima prestazione con un pizzico di rammarico perchè eravamo passati in vantaggio e abbiamo preso un gol sull’unico tiro in porta che hanno fatto. Una rete facilmente evitabile presa da una rimessa laterale per loro su una nostra ingenuità difensiva”

“Abbiamo tenuto testa senza soffrire ad una squadra forte e questo lascia dei segnali positivi. Se continuiamo ad affrontare le partite così sicuramente riusciremo a toglierci da questa situazione. Durante il mercato, inoltre, abbiamo cambiato qualcosa per rafforzarci ed uno dei nuovi ha giocato già oggi”

“Vista la prova di oggi certamente ci toglieremo delle soddisfazioni nel girone di ritorno a partire dalla prossima che sarà con il Mapello, primo in classifica. Noi ce la giocheremo con tutte cercando di fare punti migliorando il trend dell’andata”.