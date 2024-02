Calcio Lecco. Inizia la vendita biglietti per il derby col Como

Inizia la vendita dei biglietti per l’atteso derby del Lario al Rigamonti-Ceppi

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i tagliandi

LECCO – La Calcio Lecco in attesa dell’esito della trasferta di Terni di domani 24 febbraio apre la vendita dei biglietti per il derby con il Como che si giocherà martedì 27 alle ore 20:30. I blucelesti vogliono uscire dalla crisi che perdura da ben sei giornate ed iniziare a fare punti per abbandonare l’ultimo posto in graduatoria.

La vendita dei biglietti del derby Lecco-Como per i tifosi blucelesti apre alle ore 15:00 di oggi e terminerà sino a fine primo tempo della gara di martedì. Il prezzo del biglietto sarà di €18 intero e €15 ridotto (ridotto per over 65 e donne) e saranno acquistabili presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle 15:00 di Venerdì 23 febbraio;

a partire dalle 15:00 di Venerdì 23 febbraio; Presso “Shamrock Irish Pub” , via Giuseppe Parini 5 (Lecco); a partire da Venerdì 23 febbraio dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:00 alle 1:00; Lunedì dalle 17:30 alle 1:00;

, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); a partire da Venerdì 23 febbraio dalle 17:30 alle 1:00; Sabato e Domenica dalle 12:00 alle 1:00; Lunedì dalle 17:30 alle 1:00; Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Venerdì 23 dalle ore 15:00 alle 18:00; Sabato dalle 10:00 alle 12:30; Domenica chiuso; Lunedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

I tifosi locali che acquisteranno i biglietti online dovranno scegliere l’opzione di acquisto del biglietto tradizionale anziché quello digitale. Fortemente consigliato l’acquisto dei tagliandi online. Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti della provincia di Como.

Anche i per i tifosi del Como la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) prenderà il via oggi, venerdì 23 febbraio dalle ore 15:00 ma terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. La vendita dei tagliandi è riservata esclusivamente ai possessori della tessera del tifoso. I tagliandi sono acquistabili online sul sito di Etes al prezzo di €18 intero e €15 ridotto (ridotto per over 65 e donne).

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo

smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con

congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa

vigente.