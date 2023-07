Calcio Lecco. Verso il 2 agosto: supporto unanime ai blucelesti

La squadra del Lecco ha concluso il ritiro a Saint-Vincent e si appresta al ritorno in città per proseguire la preparazione atletica

La società bluceleste sta facendo il countdown per la decisione del 2 agosto, quando sarà valutato il ricorso al Tar del Lazio sulla domanda di ammissione alla Serie B 2023/24

LECCO – Il Calcio Lecco 1912 si sta preparando alla prossima stagione sportiva nonostante il destino della squadra bluceleste sia ancora in forse perché la squadra del patron Paolo Leonardo Di Nunno sta aspettando di conoscere la decisione del TAR del Lazio che si riunirà il 2 di agosto 2023 contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni.

Nei giorni scorsi c’è stata la seconda amichevole della formazione di Luciano Foschi, terminata con il punteggio di 1-1 contro la Roma Under 19. I blucelesti hanno rimediato allo svantaggio iniziale nei confronti dei giallorossi, in rete con una punizione di Falasca, con una bella incursione di Mangni, su assist di Ardizzone.

Il prossimo appuntamento sul campo per valutare il livello di forma sarebbe stato un allenamento congiunto, proprio il 2 agosto, contro la Tritium, neopromossa in Serie D, presso lo stadio “La Rocca” di Trezzo sull’Adda, alle ore 18. Però, la società lariana ha comunicato l’annullamento dell’amichevole con i milanesi che, sabato pomeriggio, hanno riportato un comunicato ufficiale sulla loro pagina facebook: “Apprendiamo con dispiacere (anche se capiamo il momento particolare che stanno vivendo) l’impossibilità di disputare l’allenamento congiunto di mercoledì comunicataci stamattina da parte del Calcio Lecco.”

Saltato l’appuntamento sul rettangolo verde, il 2 di agosto sarà appunto una data fatidica per capire le sorti dei blucelesti. Il tribunale amministrativo regionale sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso del Lecco per partecipare al prossimo campionato di Serie B che secondo calendario dovrebbe iniziare il 19 agosto.

Davanti ai giudici, a fianco della Calcio Lecco ci sarà la stessa Figc che ha presentato ricorso allo stesso TAR del Lazio, il 21 di luglio, inoltre ci sarà anche il Comune di Lecco. Nella giornata del 27 luglio, infatti, la Giunta comunale ha approvato un intervento “Ad Adiuvandum” a supporto della procedimento e del merito sportivo ottenuto vincendo i playoff di Serie C. La situazione del Calcio Lecco sta avendo seguito in tutta Italia, nei giorni scorsi è stata anche attivata una petizione a sostegno della causa bluceleste da parte del Panathlon Club Lecco “We Believe in Sport – Lecco in B”.

Ora, dalla parte del merito sportivo a sostegno del Lecco, ci dovrebbero essere anche tutte le società cadette certe del posto nella prossima Serie B, grazie ai documenti presentati nel fascicolo numero 202310439, con oggetto “Annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni relativo all’ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”.

Sono 18, tante quante le squadre della Lega cadetta, gli interventi “Ad Adiuvandum” registrati nella giornata del 27 luglio. Mentre nella giornata di ieri, 29 luglio, sono stati iscritti due interventi “Ad Oppenendum”. Si tratterebbe di un’importante schieramento di forze a favore della società bluceleste che andrebbe a sommarsi al ricorso della Figc e al supporto del Comune. Ciò anima le speranze dei tifosi lecchesi e di tutti coloro che credono nei veri valori dello sport.