Calcio Serie B. Debutto amaro per il Lecco, ma grande prova d’orgoglio dei blucelesti

I blucelesti perdono per 3-4 contro il Catanzaro, ma la squadra ha lottato fino alla fine

I blucelesti escono a testa alta dall’Euganeo di Padova

PADOVA – Si apre con un sconfitta la partita d’esordio per il Lecco in Serie B a 50 anni dall’ultima volta nella serie Cadxetta. Contro il Catanzaro, sul campo neutro dell’Euganeo di Padova, i blucelesti di mister Luciano Foschi hanno perso per 4-3.

Una gara che per i Lecco sembrava chiusa dopo al 56′ con il raddoppio di Vandeputte (C), con il Catanzaro in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Iemmello (C) al 31′. Blucelesti che invece non mollano e trovano il gol del 2 a 1 con Novakovick (L) al 64′ e subito dopo il gol del pareggio con Caporale (L) all’83’. Gara che sembrava ripresa e riportata sui binari giusti, ma un blackout nel finale è stato fatale al Lecco. Prima Verna (C) all’85’ e poi Donnarumma (C) all’85’ riportano i calabresi in vantaggio di 2 gol. Nei minuti di recupero il Lecco torna in partita con Eusepi (L) che al 92′ accorcia di nuovo le distanze, firmando il 3 a 4, ma non c’è più tempo e per i blucelesti resta l’amaro in bocca.

LA CRONACA

Lecco che lascia inizialmente il pallino del gioco ai calabresi ma, appena ha l’opportunità riconquista palla e tenta di avanzare nella metà campo avversaria. Al 6′, c’è la prima fiammata bluceleste con l’apertura di Pinzauiti (L) per Lepore (L) ma, la palla finisce sul fondo.

Il Catanzaro conquista il primo calcio d’angolo della gara, all’8′, sul tiro di Biasci (C) deviato da Caporale (L). Sul corner arriva la prima occasione per i giallorossi con Iemmello (C) che manda alto di poco da ottima posizione. Un minuto più tardi è ancora il numero 9 dei calabresi che tenta la conclusione da fuori area, ma la palla sbatte sul palo alla sinistra di Melgrati (L).

Il possesso del campo dei giallorossi diventa sempre più asfissiante, e i tiri da fuori sono l’arma in più della squadra di Vivarini, al 15′ Pontisso (C) impegna il numero 1 del Lecco che mette la palla in calcio d’angolo. La testa di Novakovich (L) su cross Giudici (L) interrompe l’assalto dei calabresi.

La difesa del Lecco si chiude a riccio contro gli assalti degli ospiti, Bianconi (L) si immola sul tiro di Biasci (C). Al 28′, sul corner successivo arriva il gol di Pietro Iemmello (C) ma viene annullato dall’arbitro Feliciani grazie l’intervento del VAR, infatti il colpo di testa di Brighenti (C) sbatte sul braccio dell’attaccante giallorosso.

Però, l’appuntamento con il gol è solo rimandato per il numero 9, al 31′, sul cross tagliato dalla sinistra di Vendeputte (C) Iemmello buca la rete di testa, anticipando l’intervento di Melgrati (L).

Il gol scuote i blucelesti che si tuffano nella metà campo avversaria prima col solito Giudici (L) e poi con Novakovick (L). Però, il Catanzaro riparte veloce in contropiede e al 37′, sempre dalla sinistra Vandeputte (C) libera Biasci (C) che allarga troppo il piatto mettendo fuori alla sinistra di Melgrati (L). Al 43′, il Lecco risponde con il cross morbido dalla destra del capitano bluceleste per Novakovich (L) che manca l’impatto col pallone.

Ad inizio ripresa, Foschi tenta di cambiare l’inerzia del match inserendo altri 3 nuovi acquisti. Al 51′, punizione perfetta dalla trequarti di Lepore (L), Caporale (L) svetta di testa ma la palla è alta sopra la traversa. Al 53′, il Catanzaro impegna Melgrati (L) con triplo intervento prima due volte su Vandeputte (C) e poi su Iemmello (C).

Al 56′, il Catanzaro raddoppia, Sounas (C) si invola sulla fascia destra e mette in mezzo una palla rasoterra per Vandeputte (C) che infila Melgrati (L) col mancino.

Il mister bluceleste cambia l’assetto tattico dei suoi inserendo una terza punta al posto di un affaticato Giudici (L). La mossa scuote i calciatori del Lecco che al 63′ hanno la miglior occasione della partita: gran punizione dalla trequarti di Lepore (L) destinata all’incrocio dei pali, Fulignati (C) salva il risultato in tuffo.

La gara si riapre, al 64′, con il primo gol per Novakovick (L) in maglia bluceleste, su corner di Lepore (L) il serbo svetta di testa sui difensori giallorossi e insacca in rete alle spalle di Fulignati (C).

Al 74′, nuova occasione per il Catanzaro, a tu per tu con Melgrati (L) il neo entrato Donnarumma (C) incrocia troppo il sinistro e manca di poco lo specchio della porta.

Anche i neo entrati del Lecco hanno un buon impatto sulla gara, Tordini (L) trova una punizione da fuori area su cui calcia il solito Lepore (L) ma, questa volta lo specialista non centra la rete.

I blucelesti ci credono nel finale, ancora su calcio d’angolo, prima Novakovich di testa trova la respinta di un super Fulignati (C). Sul proseguo dell’azione, al 83‘, un altro neo acquisto bluceleste insacca la palla in rete: Alessandro Caporale (L) da due passi gira in porta il piattone di Di Stefano (L).

La partita sembra riaperta ma, al 85′, il Catanzaro riprende in mano l’incontro sull’ennesimo cross di Vendeputte (C), Melgrati (L) prima respinge il colpo di testa di Donnarumma (C) ma non può nulla sul tap-in vincente di Verna (C).

Il Lecco è sotto shock e dopo appena tre minuti dopo subisce la rete del 4-2. Melgrati (L) sbaglia il rinvio che viene intercettato da Pompetti (C) di testa innescando Donnarumma (C) che scarta prima il difensore avversario e poi anche il portiere bluceleste e deposita in rete a porta vuota.

Una partita infinita, al 92′, Eupepi (L) la riapre ancora. Lepore scodella dalla sinistra, e arriva la zampata della punta bluceleste, Fulignati (C) tenta la respinta sulla linea ma il pallone è già entrato in porta. Il Lecco finisce in avanti ma, Bianconi (L) da corner spedisce a lato di testa.

Nonostante la sconfitta, il Lecco esce dallo stadio Euganeo di Padova a testa alta con la consapevolezza di essere una squadra che non si lascia abbattere facilmente, anche quando ha subito il 4-2 che poteva tagliare le gambe. I blucelesti hanno lottato fino alla fine come il proprio allenatore aveva chiesto ai suoi ragazzi alla vigilia.

Il prossimo appuntamento per il Lecco sarà sabato, 16 settembre, contro il Brescia. La Serie B è appena iniziata e una sconfitta non domerà di certo le aquile blucelesti che vogliono lasciare il segno sul campionato cadetto.

TABELLINO

LECCO: Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (dal 57′ Tordini), Galli, Ionita (dal 45′ Sersanti), Crociata (dal 45′ Tenkorang), Lepore; Pinzaiuti (dal 45′ Di Stefano), Novakovich (dal 84′ Eusepi). All. Foschi

CATANZARO: Fulignati; Situm, Scognamiglio, Brighenti, Krajnc; Sousas (dal 79′ Pompetti), Ghion, Pontisso (dal 57′ Verna), Vandeputte; Iammello (dal 67′ Donnarumma), Biasci (dal 67′ D’Andra). All. Vivarini

Marcatori: Iemmello (C) al 31′, Vandeputte (C) al 56′, Novakovich (L) al 64′, Caporale (L) 83′, Verna (C) all’85’, Donnarumma (C) all’85’, Eusepi (L) al 92′.

Arbitro: Feliciani di Teramo coadiuvato da Del Giovane di Albano Laziale, Niedda di Ozieri, 4° uomo Djurdjevic di Trieste, al VAR Giua di Olbia – AVAR Dionisi dell’Aquila

Ammoniti: Crociata (L), Katseris (C) Sersanti (L)

Classifica

Catanzaro 10

————————-

Parma 10

Modena* 9

———————–

Venezia 8

Palermo* 7

Südtirol* 7

Bari 6

Cremonese 5

Cittadella 5

Cosenza 4

———————–

Como 4

Brescia*** 3

Pisa* 3

Ascoli 3

Reggiana 2

Sampdoria 2

Spezia* 1

Ternata 1

Lecco*** 0

FeralpiSalò 0

* Una partita in meno