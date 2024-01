1° Galà di Danza Paralimpica: si balla con Giada e la squadra della Rosy Dance

Sabato 20 gennaio appuntamento da non perdere per farsi coinvolgere da una realtà unica

La Rosy Dance da tempo lavora con ragazzi con disabilità, la squadra in pochi anni è passata da 5 a oltre 40 atleti

CALOLZIOCORTE – La ballerina di Calolzio Giada Canino e i compagni della squadra paralimpica della Rosy Dance di Villongo saranno protagonisti della 1^ edizione del Galà di Danza Paralimpica. Il prossimo sabato 20 gennaio il palazzetto dello sport di Gorle (via Roma, 2) si vestirà a festa per ospitare un evento unico.

Il galà, infatti, è inserito all’interno del 2° Bergamo Open Art Festival due giorni di competizioni (20 e 21 gennaio), sempre al palazzetto di Gorle, dove atleti provenienti da tutta Italia e dalla Slovacchia si sfideranno in tutte le specialità della danza. L’appuntamento è particolarmente importante perché consentirà di mostrare tutte le capacità degli atleti paralimpici, risultati frutto del lavoro della Rosy Dance che può contare su uno staff molto preparato, tanto che in pochi anni la squadra è passata da 5 a oltre 40 atleti.

Non è semplici lavorare con questi ragazzi speciali, ma le soddisfazioni sono tantissime con risultati (non solo sportivi) a volte inattesi. La squadra della Rosy Dance si è già distinta a livello italiano e internazionale e, dal 4 all’8 marzo, sarà impegnata ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, a Borgo San Dalmazzo; in palio la partecipazione ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che nel 2025 (dall’8 al 16 marzo), si svolgeranno per la prima volta in Italia, a Torino.

Tutti sono invitati a partecipare sabato 20 gennaio alle gare di ballo paralimpico, l’ingresso al palazzetto è gratuito, ma sarà l’occasione per tutti di lasciarsi coinvolgere da questi ragazzi e vedere questa fantastica realtà che si chiama Rosy Dance.