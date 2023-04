A Monte Marenzo grande successo per la festa del floorball

La squadra locale Fun in Progress ha conquistato il passaggio alla Final 4 nazionale

MONTE MARENZO – A Monte Marenzo quello passato è stato un fine settimana di entusiasmo e divertimento. Il merito è stato del Floorball, avvincente disciplina sportiva che ha scandito le ore di sabato 1 e domenica 2 aprile presso il Centro sportivo comunale. Il successo di interesse e di partecipazione per l’ultima giornata del Campionato nazionale seniores di serie A2 e per le manifestazioni di contorno è andato infatti ben oltre le attese, per la soddisfazione degli organizzatori e di tutte le persone che hanno contribuito all’allestimento dell’evento.

Per quel che riguarda il Campionato di serie A2, Monte Marenzo ha anche da festeggiare un risultato sportivo: la squadra denominata Fun in Progress, che unisce le realtà locale, che ha casa proprio al Centro sportivo comunale, e quella di Brembate Sopra, ha infatti ottenuto i punti che le servivano per blindare il secondo posto nella classifica del girone di prima fase e per conquistare così il passaggio alla Final 4 nazionale. Il gruppo lecchese-bergamasco se la vedrà con le altre tre qualificate, che sono Viking Roma, Black Lions Cerveteri e Firelions Serenissima Venezia. Nel dettaglio, la Fun in Progress-Monte Marenzo affronterà in semifinale i “vichinghi” della Capitale: chi vince va a giocare la Finale nazionale della prima edizione del Campionato italiano di serie A2 con la qualificata dell’altra semifinale.

Nella giornata di domenica si sono svolti anche due tornei giovanili, nell’ambito della Easter Cup, quello dedicato a squadre Under 17 e quello per i piccolissimi di categoria Under 11. Nel primo caso, si è trattato di un quadrangolare che ha visto in azione Geas Sesto san Giovanni, SSV Bozen, Fast Bolzano e Fun in Progress (integrata da alcuni ragazzi di Aosta e Serenissima), che hanno composto la classifica finale del torneo proprio in quest’ordine. Il torneo degli Under 11 ha chiamato in campo tre squadre: una di Brembate Sopra, una di Sesto e una “mista”, con diversi piccoli giocatori di Monte Marenzo, che stanno imparando a giocare durante gli allenamenti settimanali che vengono organizzati con cadenza settimanale presso il Centro sportivo cittadino. Alla fine, tanti sorrisi per tutti, con la coppa per il primo posto che è finita proprio nelle mani dei mini-giocatori locali.

Ecco i recapiti mail per chi fosse interessato ad apprendere come e dove praticare il floorball:

– nella provincia di Lecco: floorball.mm@libero.it

– nella provincia di Bergamo: floorballbergamo@gmail.com

– in Lombardia: lombardia@fiuf.it