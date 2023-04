Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Mandello, c’è ancora speranza

Calolziocorte espugna il campo di Cantù

LECCO – Ottime prestazioni per le formazioni di Serie C Silver, con Mandello che domina la sfida con Varedo e Calolzio che espugna il campo di Cantù.

In serie D vince la Civatese, Pescate sconfitta dalla capolista Rovello dopo un buon match.

SERIE C SILVER – GIRONE BLU

TECNOADDA MANDELLO – Eco Peg Varedo 95-66

ABC Cantù – ENGINUX CALOLZIOCORTE 80-84

CLASSIFICA:

42 – O.SA.L. Novate

38 – ABC Cantù

32 – Fortitudo Busnago

28 – Italcontrol Villasanta

28 – GMG Bottanuco

28 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

26 – Bellini Gorle

24 – Le Bocce Erba

22 – Pezzini Morbegno

20 – Eco Peg Varedo

20 – DI. PO. Vimercate

18 – TECNOADDA MANDELLO

16 – Novacaritas Appiano Gentile

8 – Rondinella Sesto San Giovanni

SERIE D – GIRONE ROSSO



Mia Groane – EDILCASA CIVATESE 73-85

AUTOVITTANI PESCATE – Basket Rovello 69-79

CLASSIFICA:

40 – Basket Rovello

36 – Basket Biassono

32 – Basket Seregno

28 – EDILCASA CIVATESE

26 – Sportiva Sondrio

26 – Mia Groane

26 – Masters Carate

24 – AUTOVITTANI PESCATE

24 – Blackcourt Cucciago

22 – Pall. Cabiate

22 – ASD Basket Nibionno

16 – Pall. Lissone

11 – ARS Rovagnate (3 punti penalizzazione)

0 – Doppio Malto Cadorago